El PSOE critica que la Junta "recorta casi un millón para infraestructuras educativas en Málaga" en los presupuestos

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía y parlamentaria andaluza, Patricia Alba, junto al candidato socialista al Congreso José Bernal - PSOE

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía y parlamentaria andaluza, Patricia Alba, ha criticado que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "recorta casi un millón de euros destinados a infraestructuras educativas en la provincia de Málaga en los presupuestos de 2027, mientras continúa aumentando la financiación de la enseñanza concertada".

En una rueda de prensa junto al candidato socialista al Congreso José Bernal, Alba ha advertido de que "las cuentas autonómicas están marcadas por los recortes, los anuncios sin respaldo presupuestario y la falta de transparencia".

Alba ha explicado que la inversión de la Agencia Pública de Educación en Málaga "pasa de cerca de 45 millones de euros en 2026 a 44 millones en 2027, lo que supone una reducción de 932.000 euros, un 2,07%". "El Gobierno andaluz presenta los 44 millones como una gran noticia, sin explicar que en el anterior ejercicio la cantidad era superior", ha criticado.

También ha señalado que la partida para infraestructuras de secundaria "se reduce en casi tres millones de euros, hasta los 16,5 millones". Sin embargo, ha dicho, "la Junta anuncia actuaciones que, según sus estimaciones, alcanzarían los 78 millones de euros, incluyendo los nuevos institutos de Soliva, La Cala del Moral y Benalmádena Pueblo".

"Los colegios y los institutos de Málaga van a tener más primeras piedras anunciadas que obras terminadas, porque para hacerse una foto basta solo con una promesa, pero para construir un centro educativo hace falta presupuesto", ha afirmado.

En este punto, la parlamentaria socialista ha criticado también que, "mientras la inversión global de la Agencia Pública de Educación disminuye un 0,38% en Andalucía, la financiación de la enseñanza concertada aumenta casi 73 millones de euros, un 6,67%". "Mientras se eliminan unidades de la escuela pública, se destina más dinero para seguir aumentando las unidades en la escuela concertada", ha señalado.

Alba ha alertado, además, de "la reducción del 6,89% en la partida para la gestión directa de comedores escolares, del recorte del transporte del alumnado de Formación Profesional de seis a 4,5 millones de euros y de la congelación de las becas Adriano, Segunda Oportunidad y 6000".

De igual modo, ha criticado que hasta septiembre de 2026 "solo se había ejecutado entre el 22% y el 28% de determinados programas de inversión educativa". Por ello, ha exigido a la Junta "transparencia sobre las actuaciones previstas, sus plazos y su financiación".

Por su parte, Bernal ha advertido de que "el modelo educativo de Moreno Bonilla demuestra lo que el Partido Popular pretende trasladar al conjunto de España". "El Partido Popular pretende hacer en España lo mismo que ha hecho en Andalucía: dinamitar los servicios públicos", ha afirmado.

Bernal ha asegurado que el próximo 29 de noviembre "está en juego continuar avanzando en derechos, igualdad y servicios públicos o retroceder décadas con un Gobierno del PP y Vox". Por ello, ha llamado "a la movilización y a concentrar el voto progresista en el PSOE para garantizar la continuidad de un Gobierno de progreso que defienda y fortalezca el Estado del Bienestar".