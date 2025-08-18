El PSOE critica que "la Málaga sucia y abandonada es la consecuencia de 25 años de De la Torre"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, entre otros, en una imagen de archivo - PSOE

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado este lunes que "la suciedad que padecen las calles y barrios de la ciudad no son 'fake news', es la consecuencia directa de los 25 años de Francisco de la Torre en la Alcaldía".

Pérez ha recordado que "lo que sí fueron 'fake news' fueron el Museo de las Gemas, el Puente sobre la Bahía, el Eje Litoral, el Mundial 2030 o la Expo 2027, proyectos fantasma con los que el alcalde ha entretenido a Málaga mientras los barrios quedaban abandonados".

El dirigente socialista en un comunicado ha insistido en que "los vecinos no se inventan nada cuando denuncian calles llenas de basura. Lo que Málaga necesita no son excusas, sino soluciones y un cambio de rumbo tras un cuarto de siglo de PP".

También Pérez ha insistido en que desde el equipo de gobierno "no pueden seguir negando lo evidente". Por último, ha remarcado que los vecinos "están en pie de guerra porque ya están cansados de vivir en calles abandonadas y de que el alcalde les dé la espalda".

"Lo vimos en el pleno de la vergüenza, cuando De la Torre perdió los papeles y expulsó a varios ciudadanos por decirle la verdad a la cara: que Málaga está sucia. En lugar de escuchar a los vecinos, el alcalde los echó del salón de plenos. Ese es el mejor reflejo de un gobierno agotado y desconectado de la realidad", ha concluido.