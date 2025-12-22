PSOE-A critica "maniobra" de Junta contra la FP desplazando estudios entre centros: "Perjudica a alumnos y profesorado"

Archivo - La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, en una imagen de archivo. - PSOE-A - Archivo

MÁLAGA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha denunciado este lunes en rueda de prensa lo que ha calificado como "una nueva maniobra" del Gobierno andaluz contra la Formación Profesional (FP) por cuanto ha señalado "el desplazamiento forzoso de familias profesionales completas de un centro a otro, sin planificación, sin consenso", antes de advertir que se hace "sin valorar el impacto social y educativo que esta medida puede ocasionar".

Tras argumentar que hay una hoja de ruta de fondo por parte del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía al considerar que está convirtiendo la FP "en el nuevo campo de negocio para unos pocos", ha sostenido que ese traslado de estudios entre centros "está provocando caos en los centros educativos, perjuicio directo al alumnado y un ataque frontal a los derechos laborales de los profesores y de las profesoras", según una nota de este partido.

La secretaria de Educación socialista ha ahondado en el aspecto laboral, convencida de que "estamos hablando de un ataque directo a la estabilidad laboral y a las condiciones laborales de los profesorados".

Ha denunciado el desplazamiento forzoso de profesorado con destino definitivo, "obligándolo a cambiar de centro y en muchos casos a asumir un turno de tarde porque al centro en el que se encuentran desplazados no tienen espacio para ubicarse en el turno de mañana".

Una segunda consecuencia de esta "maniobra", según ha relatado la dirigente socialista, es el "perjuicio evidente para el alumnado" al argumentar en este sentido que "deja de poder estudiar cerca de su domicilio y se ve obligado a desplazarse a otros barrios, incluso a otros municipios, rompiendo por tanto la función social de la Formación Profesional y aumentando la desigualdad".

En tercer lugar, "y la más grave", para la secretaria de Educación del PSOE-A, es que "mientras se expulsa a la Formación Profesional pública del turno de mañana, se autorizan a centros privados a ofrecer esos mismos ciclos en horario de mañana, convirtiendo lo que hasta ahora era público en un servicio privado".

"Desde que el señor Moreno Bonilla gobierna en la Junta de Andalucía, la Formación Profesional está sufriendo un ataque sin precedentes, está pasando un auténtico calvario", ha proseguido criticando Patricia Alba.

La responsable de Educación de la Comisión Ejecutiva Regional socialista ha contrapuesto las decisiones que toma el Gobierno andaluz con el hecho de contar con la mayor inversión por parte del Gobierno de España, "que está invirtiendo más que nunca". "En 2018 se invertía 187 millones de euros y en 2025 hemos superado los 1.200 millones", ha afirmado en este sentido.

"La Formación Profesional es un derecho y hoy, en Andalucía, este derecho está siendo recortado por el Gobierno de Moreno Bonilla, mientras la privatización de la formación profesional avanza a un ritmo vertiginoso", ha concluido.