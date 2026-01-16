PSOE critica el 'no' permanente de PP a modelo de financiación "que aportaría 1.170 millones más al año" a Málaga

La parlamentaria andaluza del PSOE-A, Alicia Murillo, en rueda de prensa en Vélez-Málaga. - PSOE

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PSOE, Alicia Murillo, ha destacado que la provincia de Málaga recibiría 1.170 millones de euros más de financiación cada año con el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España y ha criticado que el PP "vuelva a instalarse en el 'no a todo' sin plantear ninguna alternativa".

En rueda de prensa en Vélez-Málaga, Murillo ha señalado que el actual sistema de financiación "lleva 12 años caducado" y que su reforma "ha sido una reivindicación unánime del Parlamento de Andalucía durante años".

En este sentido, ha explicado que la propuesta presentada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es "un modelo más solidario, más transparente y más simple, que reduce la brecha territorial y que aporta más recursos a todas las comunidades autónomas, especialmente a Andalucía".

Según ha detallado, Andalucía recibiría 4.850 millones de euros más con este nuevo modelo, lo que supone el 23% del incremento total de la financiación en España, por encima del peso poblacional de la comunidad. "Eso demuestra que este sistema corrige las desigualdades que generaba el modelo anterior y que tiene un claro acento andaluz", ha sostenido.

Frente a esta propuesta, Murillo ha criticado la actitud del Partido Popular. "Tenemos un PP que gobierna en Andalucía y que gobernó siete años en España con un modelo caducado y que fue incapaz de presentar una sola propuesta de reforma. Y ahora, cuando por fin hay un modelo encima de la mesa, lo único que sabe decir es que no", ha lamentado.

La parlamentaria socialista ha puesto como ejemplo la actitud de la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, "que decía que no tenía información suficiente, pero que antes incluso de entrar a la reunión en la que se iba a entregar toda la documentación, ya estaba afirmando que el modelo no era bueno para Andalucía".

Murillo ha recordado además que en 2018 PP y PSOE coincidieron en el Parlamento andaluz en que Andalucía necesitaba un nuevo modelo de financiación y una quita de deuda. "Las dos cosas están ahora mismo sobre la mesa. Moreno Bonilla dijo que solo aceptaría una quita de deuda si llegaba a 17.800 millones de euros y la vicepresidenta Montero ha ofrecido casi 19.000 millones. Y dice que no los quiere", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que el propio presidente de la Junta afirmó que un nuevo sistema de financiación autonómica solo sería bueno si suponía al menos 4.000 millones de euros más para Andalucía. "La propuesta es de 4.850 millones, es decir, 850 millones más de lo que él mismo había pedido, y vuelve a decir que no", ha insistido.

"Cuando se trata de sanidad, educación o dependencia, Moreno Bonilla dice que está al límite porque no tiene recursos suficientes, pero cuando se le ofrece más dinero del que ha pedido, dice que no. ¿Qué clase de presidente hace eso?", se ha preguntado Murillo.

De igual forma, ha explicado que el nuevo modelo supondría aproximadamente un 10% más de presupuesto para Andalucía. "¿Qué andaluz diría que no a que le suban la nómina un 10%? Pues eso es exactamente lo que está rechazando Moreno Bonilla", ha afirmado.

En el caso concreto de la provincia de Málaga, Murillo ha detallado que la propuesta supondría 1.170 millones de euros más cada año. "Estamos hablando de 1.170 millones de euros anuales que llegarían a Málaga si Moreno Bonilla simplemente dijera que sí", ha señalado.

"¿Por qué nos va a robar a los malagueños esos 1.170 millones de euros por ponerse a hacer política de confrontación junto a Feijóo?", se ha preguntado, advirtiendo de que rechazar estos fondos "es robarle a Málaga recursos para la sanidad, para la educación de nuestros hijos e hijas, para una vejez digna de nuestros mayores o para políticas de vivienda para los jóvenes".

En este sentido, ha recordado que con estos recursos podrían acometerse inversiones estratégicas para la provincia, como el tercer hospital de Málaga, cifrado en torno a los 600 millones de euros, y muchas otras infraestructuras y mejoras en servicios públicos.

"Moreno Bonilla se vende como el presidente del consenso, incluso escribe libros sobre convivencia, pero cuando hay que demostrarlo con hechos, lo único que sabe decir es no, por puro interés partidista y por confrontación", ha afirmado.

Finalmente, ha señalado que este nuevo modelo "deja sin argumentos al presidente de la Junta", ya que "se le acaba el discurso de la infrafinanciación y también el de la supuesta falta de recursos del Estado", a la vez que ha señalado que el presupuesto de la Junta ha pasado de 38.000 millones de euros en 2018 a más de 53.000 millones en la actualidad.

En este sentido, ha reclamado que estos nuevos recursos se destinen a reforzar la sanidad, la educación, la dependencia y las políticas de vivienda en la provincia de Málaga.