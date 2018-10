PSOE-A critica que el "pelele" de Moreno "aplauda" los "insultos a Andalucía" y rechaza el "radicalismo" de PP y Podemos

Actualizado 07/10/2018 12:38:33 CET

Conejo arremete contra Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez: "Ni juntos ni separados son capaces de aportar mucho" a los andaluces

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE andaluz, Francisco Conejo, ha criticado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, al que ha tachado de "pelele", por "aplaudir" a su líder nacional, Pablo Casado, cuando "insulta a esta tierra". Así, ha rechazado los "radicalismos" tanto de los 'populares' como de Podemos.

En el municipio malagueño de Benalmádena, el socialista ha asegurado que Andalucía "no necesita a dos partidos radicales, ni de derechas ni de izquierdas. Ni a PP ni a Podemos". Ha incidido en que la andaluza es una tierra "de gente tranquila que no quiere radicalismos, que no necesita ni que la insulten ni que la utilicen"; de hecho, a su juicio, el PSOE es "el único proyecto que cree en Andalucía, que garantiza estabilidad, genera empleo y garantiza el Estado del bienestar".

Conejo ha rechazado que Pablo Casado venga "todas las semanas a Andalucía a insultar". "Viene a preguntarnos por qué somos tan tontos de no votar a la derecha y mientras él nos insulta, Moreno Bonilla aplaude. La derecha andaluza siempre aplaude cuando la derecha española nos insulta, nos castiga y nos margina", ha reiterado a los periodistas.

El dirigente del PSOE andaluz ha sido también muy crítico con los coordinadores regionales de IULV-CA, Antonio Maíllo, y Podemos, Teresa Rodríguez, respectivamente: "A su confluencia no la apoyan ni los suyos, por más vueltas que den, ni juntos ni separados son capaces de aportar mucho a los andaluces".

En su opinión, a Maíllo y Rodríguez "sólo les unen los cargos, sólo están aquí para ver quién va por una provincia o por otra". De hecho, ha preguntado a los militantes de ambas formaciones si han participado en el proceso de elección de la líder andaluza de Podemos como número uno por Málaga de Adelante Andalucía en las próximas elecciones regionales.

RODRÍGUEZ "FALTA EL RESPETO" A LOS MALAGUEÑOS

También ha criticado que Rodríguez sostenga que "no va a ser diputada por Málaga sino candidata a la Junta de Andalucía", lo cual ha considerado una "falta de respeto a los malagueños". Esto demuestra, ha continuado el socialista, "que no le importa ni le interesan los malagueños, sólo viene a servirse de Málaga y no a servir a Málaga".

En su intervención, ha rechazado que dos formaciones que dicen ser "garantes" de la participación, en un momento en el que deben decidir quién encabeza las provincias, opte por que "Rodríguez vaya de paracaidista y, encima, dice que quiere los votos de los malagueños pero no será diputada por Málaga". "Esta es la nueva política de Podemos e IU, quiero los votos pero no defender a los ciudadanos", ha apostillado.

Conejo ha insistido en que en Málaga y la Costa del Sol "no quieren las recetas del ala más ultra de Podemos". "Aquí --ha subrayado-- no queremos radicalismos, queremos soluciones a los problemas de los malagueños desde la moderación, no desde la radicalidad y esta confluencia el único proyecto que tiene son los sillones y repartirse los cargos de diputados en Andalucía".

MEJORAS EN LA SANIDAD PÚBLICA

Por otro lado, Conejo ha resaltado las mejoras anunciadas días atrás por la Junta de Andalucía en materia de sanidad pública y las 1.306 contrataciones de profesionales sanitarios desde octubre a diciembre de este año, lo que supone un cinco por ciento más en la plantilla "y un gran paso". De ello, ha añadido, 282 irán a la provincia de Málaga y 100 a la Costa del Sol occidental.

El dirigente del PSOE-A, junto al alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha manifestado que estas contrataciones son "una gran noticia", haciendo hincapié en el "notable esfuerzo de la Junta de Andalucía para garantizar la mejor prestación a los andaluces".

Esto demuestra, ha dicho, que el Gobierno de Susana Díaz "está comprometido con la sanidad y quiere garantizar que sea la mejor posible y era fundamental mejorar el número de profesionales". "La Atención Primaria llegará a tener 25.000 profesionales para atender a los ciudadanos", ha añadido.

"La Junta es sensible con su sanidad publica y garantiza los medios y recursos suficientes frente a un PP que privatiza y desmantela hospitales. El PSOE blinda y el PP destruye, es el enemigo público de la sanidad pública", ha finalizado Conejo.

Para el alcalde de Benalmádena, este refuerzo llegará a su localidad, lo que se suma a la "ansiada inversión" para el Hospital de Alta Resolución del municipio "dotándolo del 100 por cien de las especialidades. Dermatología ya da cobertura a los pacientes y habrá oftalmología y urología". Así, ha indicado que en diciembre o enero "muchas operaciones de cataratas se harán en el municipio y evitarán llevar a los pacientes al Clínico de Málaga o a otros centro de la provincia".