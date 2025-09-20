El PSOE critica recortes en la educación pública en el inicio del curso escolar en Ronda y la Serranía, en Málaga

El secretario de Educación del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz, y la edil socialista en Ronda, Pepa Cabrera, han criticado la que han considerado "política de recortes" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el inicio del curso escolar - PSOE

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz, y la concejala socialista en Ronda, Pepa Cabrera, han criticado la que han considerado "política de recortes" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el inicio del curso escolar. Ambos dirigentes han alertado de que "cuanto más dinero tiene, menos invierte en los colegios e institutos públicos de nuestra tierra".

Ruiz ha la "estrategia privatizadora" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, "que favorece a la educación privada en detrimento de la pública". Ha recordado que la Junta "sigue sin dar respuesta a las familias de alumnos con autismo que necesitan maestros sombra, y que en Ronda los profesores de pedagogía terapéutica deben atender varios centros a la vez, reduciendo la atención a su alumnado". Asimismo, ha alertado de "la supresión del programa de auxiliares de conversación, que deja sin este recurso a 1.272 centros bilingües y a 300.000 estudiantes en la provincia".

El dirigente socialista también ha alertado del crecimiento acelerado de la Formación Profesional privada frente a la pública. "En cinco años, la FP privada ha duplicado su alumnado mientras que la pública apenas crece un 20%. Cada año más jóvenes se quedan sin plaza y la Junta responde con conciertos con empresas privadas", ha señalado.

Por su parte, la concejala socialista Pepa Cabrera ha querido comenzar agradeciendo el esfuerzo de la comunidad educativa de Ronda y la Serranía, "que permite que el curso arranque con normalidad a pesar de las dificultades". Sin embargo, ha advertido de que la realidad es muy distinta de la que vende la Junta.

Cabrera ha criticado que los centros educativos de Ronda sufren "ratios ajustados, falta de profesorado y de personal de refuerzo, además de graves carencias en infraestructuras". Según ha señalado, el curso escolar ha comenzado con la "supresión de líneas de educación pública y una reducción importante en las inversiones de mantenimiento y mejora".

"Es responsabilidad directa del Gobierno del PP que nuestros colegios e institutos arranquen cada año con menos recursos. No se puede seguir castigando a la escuela pública, que es la que garantiza la igualdad de oportunidades", ha concluido la edil socialista.