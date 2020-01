PSOE-A critica el retraso del plan de emergencias por lluvias en Málaga y la actitud "inhumana" de Bendodo con afectados

Publicado 26/01/2020 13:01:54 CET

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha criticado este domingo el retraso en la activación del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en su fase provincial, a la par que ha afeado la actitud "inhumana y prepotente" del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, con los vecinos afectados.

En declaraciones a periodistas en Málaga, antes de participar en la manifestación en defensa de la sanidad pública, Ruiz Espejo ha transmitido su "solidaridad y agradecimiento" a los servicios de limpieza, emergencias, fuerzas de seguridad y voluntarios que trabajan para que las zonas afectadas por el temporal vuelvan a la normalidad.

En este sentido, el socialista ha anunciado que el PSOE pedirá explicaciones a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de la capital respecto a la activación de los planes de emergencias. "Se hizo tarde, los vecinos reclamaron información a los servicios públicos y no se les indicó ni se les anunció posibles problemas por la intensidad del agua", ha lamentado.

A su juicio, el "retraso" en la activación ha repercutido en los daños producidos porque "se debían de haber tomado medidas preventivas y haber avisado a vecinos".

Igualmente, ha dicho que pedirán explicaciones a Elías Bendodo por la "actitud de prepotencia e inhumana con vecinos afectados que les demandaban explicaciones y dieron la espalda ante el sufrimiento y en un momento de desesperación".

"No se puede tener esa actitud por parte de un servidor público. No es tolerable y no ha estado a la altura", ha zanjado añadiendo que Bendodo "debe pedir disculpas".

Al hilo, ha recordado que el PSOE impulsarán iniciativas en todas las instituciones para paliar los efectos del temporal Gloria en la provincia malagueña y establecer medidas preventivas.