El PSOE critica "subida histórica de un 140% en el precio de la vivienda" en la ciudad de Málaga

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, en rueda de prensa - PSOE

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado este viernes el "incremento histórico e insostenible" del precio de la vivienda en la ciudad, "que ha registrado un aumento del 140% en la última década, pasando de 1.511 euros por metro cuadrado en 2014 a 3.620 euros por metro cuadrado en 2025".

Así lo ha señalado, citado datos de un portal inmobiliario en su último informe de septiembre de 2025, en rueda de prensa, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, junto con los concejales socialistas Carmen Martín, Salvador Trujillo, Rosa del Mar Rodríguez y Rubén Viruel.

"Estamos ante la mayor subida de precios de la vivienda en series históricas. El principal problema que tienen los vecinos y vecinas de Málaga hoy es que no pueden comprar ni alquilar a un precio asequible, lo que obliga a miles a marcharse cada año. Mientras tanto, el alcalde Francisco de la Torre no toma medidas y abandona a generaciones enteras", ha señalado Pérez.

En este punto, ha recordado que esta situación "se debe, en gran medida, a la falta de políticas de vivienda pública durante los últimos mandatos del Partido Popular en Málaga".

"En estos diez años, la ciudad no ha impulsado la construcción necesaria de VPO. Existen trabas administrativas para desarrollar suelo en carga, mientras que el Ayuntamiento ha puesto la alfombra roja a la proliferación de las viviendas turísticas", ha recriminado el portavoz socialista.

Pérez, en la plaza de la Merced, ha puesto de ejemplo este entorno "donde prácticamente el 90% de las viviendas son hoy de uso turístico", lo que, en su opinión, refleja "la deriva de la política de vivienda del actual equipo de gobierno".

Además, ha subrayado que "frente a la parálisis municipal, el Gobierno de España ha aprobado recientemente un nuevo Plan Estatal de Vivienda, reconocido incluso por el concejal de vivienda del PP en Málaga como una iniciativa positiva". Sin embargo, ha reprochado que "las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular estén rechazando su aplicación y se propongan presentar alegaciones al documento".

Por su parte, la concejala socialista Carmen Martín ha subrayado "el impacto social" de la turistificación en la capital. "Si nos damos un paseo por la zona del centro histórico, veremos que ya tenemos más viviendas turísticas que familias malagueñas, que vecinos y vecinas, en esta zona de la ciudad".

"A este proceso de gentrificación se le suma además otra serie de problemas añadidos, que es lo que están haciendo de que la gente se vaya. Hay personas mayores que no pueden pagar los alquileres tan altos que hay actualmente y se ven obligados a irse del centro", ha añadido. De igual modo, ha recordado que "es una pena encontrarnos sólo con personas extranjeras, con turistas, en el centro de la ciudad".

"Le pedimos a De la Torre que deje de mirar para otro lado, que alce la voz y le diga a Juanma Moreno que se ponga a trabajar en la construcción de viviendas de VPO. Málaga lo necesita con urgencia. No valen ya medidas cosméticas, porque la situación es insostenible y está expulsando a los malagueños de su propia ciudad", ha dicho.

Por último, Martín ha alertado sobre "las graves consecuencias sociales de la inacción del gobierno de De la Torre. Málaga se está quedando sin gente joven, sin niños, hipotecando su futuro como ciudad. El problema más grave que tienen hoy los malagueños es el precio de la vivienda y Paco de la Torre está siendo incapaz de dar una respuesta real".