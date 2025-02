El PSOE denuncia "mala gestión" del temporal por parte del alcalde de Benalmádena (Málaga)

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, y el secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, han criticado la que han considerado "mala gestión" del temporal por parte del alcalde de la ciudad, Juan Antonio Lara. "Es el peor alcalde que ha pasado por Benalmádena", ha dicho Pérez.

"Es un alcalde incapaz de gestionar el día a día, sobre todo cuando se da una situación de emergencia como la de ayer --este pasado lunes-- es donde más se notan las carencias de este mal gestor como alcalde y de su equipo de gobierno. El PP ha presentado lo peor que tenía para que fuera el candidato a la alcaldía de Benalmádena y esta situación está generando un gravísimo problema a los vecinos y las vecinas", ha afirmado.

"El alcalde tiene una situación de crisis interna, está cuestionado permanentemente por sus compañeros, el PP no lo apoya y son los vecinos y las vecinas de Benalmádena los que lo están pagando", ha dicho, al tiempo que ha destacado que el PSOE con Víctor Navas a la cabeza "está actuando de forma responsable, trabajando de forma rigurosa y tendiendo la mano cuando hace falta".

Por su parte, Navas ha asegurado que el PSOE "siempre ha sido leal con el alcalde Juan Antonio Lara, siempre le hemos tendido la mano". "De hecho, llevamos semanas advirtiendo al alcalde que en el entorno del parque Al-baytar, justo en una zona inundable, se acumulaban cañas, basura y que era necesario limpiarlo y retirarlo por la posibilidad de que viniesen lluvias. Nuestros avisos cayeron en saco roto y precisamente aquí, donde tenemos esta rotonda con cuatro meses de obra, estuvo el epicentro de lo que podía haber sido una gran tragedia, porque no se previó absolutamente nada", ha explicado.

"Todos los elementos de prevención, de señalización, de seguridad, corrieron junto con el agua calle abajo, además de los contenedores de basura por no tenerlos anclados, por no existir una planificación de lo que podía haber ocurrido", ha relatado.

Navas ha destacado también que "los voluntarios de Protección Civil no pudieron salir porque no tienen jefatura desde hace dos semanas, justo el tiempo que están pidiendo una reunión con el alcalde sin que este los reciba. Afortunadamente tenemos grandes profesionales de emergencia en nuestra ciudad, pero las decisiones del alcalde, o mejor dicho, la falta de ellas, ha estado cerca de complicar la situación".

"Mientras que los municipios vecinos alertaban a los vecinos para que no cogieran los vehículos y no llevasen los niños al colegio, en Benalmádena no se tomó una sola medida hasta prácticamente 5 minutos antes de comenzar las clases, de comenzar la jornada educativa. Y así llegaron los mensajes, tarde y mal".

Además, "a la vez que en redes sociales se alertaba por primera vez y se pedía a los conductores no mover vehículos salvo que fuera necesario, se imponían multas por zona azul a quienes dejaron el vehículo el día anterior. Afortunadamente no cayó una cantidad de agua que nos hiciese padecer una catástrofe, pero sí faltó esa prevención y esa coordinación por parte del gobierno municipal", ha señalado.

"Tenemos un alcalde que ha hecho dejación de funciones y que, en la desidia más absoluta, ha puesto en riesgo la integridad de los vecinos y vecinas de Benalmádena", ha concluido.