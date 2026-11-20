La alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula, junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. - AYUNTAMIENTO FUENGIROLA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Provincial (JEP) de Málaga contra la alcaldesa de Fuengirola, Ana María Mula, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por mostrar su apoyo al PP, realizar críticas al Gobierno central, destacar "sus respectivos logros de gobierno" durante una atención a los medios en el marco de la visita institucional de Vivas al municipio malagueño.

"La concurrencia de elogios a la gestión de ambas autoridades, críticas al Gobierno de España y manifestaciones favorables a una candidatura electoral concreta, todo ello durante un acto institucional celebrado en plena campaña electoral, presenta indicios de utilización de medios y recursos públicos para favorecer políticamente a una formación concurrente a las elecciones, con posible vulneración del artículo 50.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), y de los principios de objetividad, neutralidad institucional e igualdad entre las candidaturas", recoge la denuncia consultada por Europa Press.

El documento, registrado el 19 de noviembre, solicita a la Junta Electoral Provincial que pida a Mula y Vivas que "se abstengan, durante el periodo electoral restante, de utilizar actos institucionales, comparecencias oficiales y medios públicos para difundir mensajes electorales favorables a una candidatura concreta o realizar manifestaciones contrarias al deber de neutralidad institucional".

Asimismo, el PSOE pide la retirada del vídeo de las declaraciones y el contenido que "sea contrario a la LOREG" de la página web y redes sociales del Ayuntamiento de Fuengirola y de Fuengirola Radio y Televisión.

La visita tuvo lugar el pasado sábado 14 de noviembre. Vivas firmó en el Libro de Honor de la localidad. Al finalizar, tanto Mula como el mandatario ceutí atendieron a los medios para valorar esta visita institucional y se despidieron de las personas que se congregaban en la plaza de España.

Durante dicha atención, según recoge la denuncia haciéndose eco de informaciones publicadas en medios de comunicación, la alcaldesa "elogió la gestión" del presidente ceutí a la par que "realizó críticas expresas al Gobierno de España" por su gestión de la crisis migratoria como "el Gobierno ha fallado estrepitosamente".

Por su parte, el PSOE ha asegurado que Vivas hizo referencia a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como "un oportunidad para superar la situación política de Ceuta y España". "Vivas responsabilizó al Gobierno presidido por Pedro Sánchez de no haber actuado adecuadamente ante la crisis de Ceuta y contrapuso dicha actuación con los compromisos políticos de Alberto Núñez Feijóo", explica.

"Estas declaraciones no se produjeron en un mitin electoral ni en un acto organizado por una formación política, sino durante una comparecencia oficial ante los medios de comunicación, celebrada en el marco de una visita institucional convocada y organizada por el Ayuntamiento de Fuengirola, con cobertura y difusión mediante su página web, sus redes sociales y su televisión municipal", remarca el escrito.

Asimismo, el PSOE solicita a la Junta Electoral Provincial un posible "procedimiento sancionador" sobre Mula y Vivas.