PSOE destaca su apuesta por "la renovación" en grandes municipios de Málaga para "poner fin a la hegemonía del PP"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en foto de archivo. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha destacado su apuesta por "la renovación" de sus candidaturas en los grandes municipios de la provincia malagueña con el objetivo de "construir alternativas capaces de poner fin a la hegemonía del PP y recuperar la confianza de la ciudadanía de cara a las elecciones municipales de 2027".

Así lo han señalado en una nota, en la que han precisado que casi la mitad de los candidatos socialistas en los municipios malagueños de más de 50.000 habitantes serán nuevos respecto a las últimas elecciones municipales.

Según han indicado, esta renovación tiene especial relevancia en la capital malagueña, donde Mariano Ruiz Araujo encabezará el proyecto socialista, y en Marbella, en la que Isabel Pérez será la candidata a la Alcaldía.

También habrá nuevos cabezas de lista en Alhaurín el Grande y Antequera, donde han sido proclamados José María Díaz Bravo y José Luis Ruiz Espejo, respectivamente. Además, la renovación está asegurada en Fuengirola y Vélez-Málaga, dos de los tres municipios en los que habrá proceso de primarias.

Los socialistas malagueños están inmersos en este proceso con el objetivo de elegir "a los mejores candidatos y candidatas en cada localidad y poner en marcha proyectos útiles para la ciudadanía, desde una forma de hacer política basada en la cercanía, la empatía y la ilusión".

"Para ganarnos la confianza de los vecinos y vecinas tenemos que apostar por lo mejor en cada lugar y ofrecer los mejores proyectos para cada municipio, construidos a partir de las necesidades reales de la población y centrados en mejorar la calidad de vida de la gente", han señalado desde el PSOE de Málaga.

Los socialistas consideran que en muchos de los grandes municipios de la provincia existen gobiernos del PP "con proyectos agotados después de años al frente de los ayuntamientos". "Estas candidaturas renovadas buscan dar respuesta al anhelo de cambio que cada vez se percibe con más fuerza entre la ciudadanía, conectando con quienes demandan nuevos proyectos, nuevas caras y nuevas ideas", han dicho.

Para ello, desde el PSOE han incidido en su intención de "ofrecer propuestas útiles capaces de responder a sus principales preocupaciones en materias como la vivienda, la movilidad, los servicios públicos y las políticas sociales".

CANDIDATOS

Tras finalizar el plazo de presentación de precandidaturas, la Comisión Regional de Ética del PSOE de Andalucía ha proclamado provisionalmente las candidaturas únicas presentadas en los municipios de más de 20.000 habitantes.

Junto a Mariano Ruiz Araujo, Isabel Pérez, José María Díaz Bravo y José Luis Ruiz Espejo, han sido proclamados David Márquez en Alhaurín de la Torre, Salvador Rojas en Coín, Antonio Sánchez en Rincón de la Victoria, Enma Molina en Estepona, Patricia Gutiérrez en Nerja, Francisco Cañestro en Ronda, Mari Nieves Ramírez en Torrox y José González en Mijas.

En Benalmádena concurrirán a las primarias Víctor Navas y Francisco Jiménez Gambero; en Fuengirola, Juan Andrés Camacho y Elena Álvarez; y en Vélez-Málaga, Víctor González y José María Domínguez. En Cártama, el actual alcalde, Jorge Gallardo, repetirá como candidato al estar exento del proceso de primarias.

En cuanto a Torremolinos, la Comisión Federal de Listas, a solicitud del PSOE de Andalucía, ha acordado exceptuar la celebración de primarias, al igual que en El Ejido (Almería) y La Línea de la Concepción (Cádiz), por lo que la candidatura será designada por la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga.