PSOE destaca la bajada del número de parados en Málaga y asegura que las políticas del Gobierno "funcionan"

El diputado nacional del PSOE y vicesecretario general socialista de Málaga, Ignacio López, en Antequera. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE y vicesecretario general socialista de Málaga, Ignacio López, ha destacado este lunes que la provincia malagueña "ha bajado de los 100.000 desempleados y ha alcanzado una cifra récord de afiliación a la Seguridad Social, con más de 780.000 personas trabajando", punto en el que ha señalado que los datos "no son casualidad, sino consecuencia directa de las políticas impulsadas por el Gobierno de España".

Para López, los datos demuestran que "la economía y el empleo funcionan como hacía más de 20 años que no lo hacían en nuestro país". "En una provincia de más de 1,6 millones de habitantes, hoy hay menos de 100.000 personas desempleadas. Y, al mismo tiempo, tenemos más de 780.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Es una cifra récord", ha afirmado.

Ha defendido la subida de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital, la apuesta por la economía digital y el conjunto de políticas públicas desplegadas en los últimos años.

"Que suban las pensiones ayuda a que haya más consumo. Que exista el Ingreso Mínimo Vital permite que muchas familias puedan acceder a bienes a los que antes no podían. Y que impulsemos la economía digital genera no solo más empleo, sino mejor empleo", ha explicado López.

Según ha asegurado, "España funciona bien porque la economía funciona bien y porque las políticas del Gobierno de España están funcionando". "Hoy España es mirada por organismos internacionales y por otros países que se preguntan qué está haciendo nuestro país para alcanzar estas cifras récord", ha añadido.

Frente a ello, ha criticado los discursos de la derecha, "basados únicamente en el odio", y se ha preguntado "qué quieren cambiar de España" quienes, ha dicho, "nos llevaron a una etapa de persianas cerradas, locales vacíos y jóvenes marchándose fuera porque no encontraban trabajo".

"Detrás de las cifras hay vidas. Personas que hoy pueden desarrollar su proyecto de vida gracias a las políticas que se están llevando a cabo. Eso es lo que nos impulsa a seguir trabajando", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Antequera y secretario de Políticas de Estado del Bienestar del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo, ha subrayado que la Comisión Europea confirma a España como una de las grandes economías de la zona euro que más va a crecer durante este año 2026 y el próximo 2027.

Ruiz Espejo ha recordado que las previsiones apuntan a que el paro bajará del 10%, "la mejor cifra desde la última gran crisis financiera", y que el crecimiento económico de España triplicará al del conjunto de la zona euro, con una previsión del 2,4% para 2026.

Además, ha destacado que los datos del paro del mes de junio reflejan una reducción de más de 28.000 personas desempleadas en España y sitúan la cifra total por debajo de los 2,3 millones de parados, "niveles que no se veían desde antes de 2008".

"Esta tendencia de mejora de la economía y reducción del paro está beneficiando a todo el país. Está beneficiando a Andalucía, a la provincia de Málaga y también a Antequera, donde se registran cifras de desempleo muy bajas después de más de 20 años", ha afirmado.

AXARQUÍA

Por otro lado, la diputada nacional del PSOE y vicesecretaria general socialista, Mari Nieves Ramírez, ha destacado en la localidad malagueña de Vélez-Málaga la bajada del paro en la comarca de la Axarquía, un descenso que, ha señalado, confirma que "las políticas económicas y laborales del Gobierno de Pedro Sánchez están dando resultados también en nuestros municipios".

"El Gobierno de Pedro Sánchez le sienta bien a la provincia de Málaga, que es una de las locomotoras de Andalucía y de España", ha afirmado Ramírez, quien ha defendido medidas como la reforma laboral, "a la que el PP se opuso", y ha incidido en que no se trata solo de crear empleo, sino de generarlo "de más calidad". "Hablamos de menos paro, más empleo, reducción de la temporalidad y mejores condiciones laborales", ha explicado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga y senador, Víctor González, ha puesto el acento en los datos del municipio, donde el desempleo ha bajado de la barrera de las 5.000 personas. "En la actualidad hay 4.913 personas buscando empleo en Vélez-Málaga, una cifra histórica, y en el último año el paro ha descendido en 531 personas", ha señalado.

González ha asegurado que estos datos demuestran que las políticas del Gobierno de España "están transformando la economía, haciéndola más dinámica y creando más puestos de trabajo" y ha recordado que el PP votó en contra de la reforma laboral y se ha opuesto a las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional.

"No se puede vender como propio el descenso del paro mientras se pertenece al partido que ha votado en contra de las medidas que lo han hecho posible", ha afirmado en referencia al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez.

RONDA Y LA SERRANÍA

Asimismo, el parlamentario andaluz y secretario de Política Institucional del PSOE-A, Daniel Pérez, ha destacado en Ronda (Málaga) la bajada del paro en la ciudad y en la Serranía, donde los datos de empleo "confirman que las políticas del Gobierno de España están dando resultados".

Pérez ha subrayado que Ronda cuenta actualmente con algo más de 2.000 personas desempleadas, tras reducirse el paro en 32 personas en el último mes y en 405 en el último año, lo que supone un descenso del 16% respecto al año anterior. "Son datos muy positivos, los mejores desde 2008, pero mientras haya una sola persona buscando empleo, los socialistas vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones laborales y generar oportunidades", ha dicho.

Según ha dicho, esta evolución también se está produciendo en el conjunto de la comarca. Así, ha destacado el descenso del desempleo en municipios como Arriate, con una bajada del 13% en el último año, o Cortes de la Frontera, dentro de una tendencia positiva en la Serranía.

"Los datos de Ronda y de la comarca ponen de manifiesto que la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez funciona y está creando empleo más estable", ha defendido Pérez, quien ha reclamado a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que desarrollen políticas activas de empleo.

"La Junta tiene competencias concretas en esta materia y no las está ejerciendo. Moreno Bonilla debe ponerse a trabajar y poner en marcha medidas que sirvan a los andaluces, a los malagueños y también a los rondeños", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ronda, Francisco Cañestro, ha pedido la reactivación de una mesa local por el empleo en la ciudad, con presencia de empresarios, sindicatos y fuerzas políticas. "Hay más de 2.000 rondeños y rondeñas todavía en desempleo y no podemos dejar de trabajar para que tengan una oportunidad", ha afirmado.