El PSOE destaca que más de 276.000 malagueños se benefician de la subida de las pensiones que aprueba el Gobierno

MÁLAGA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha destacado que más de 276.000 malagueños se van a beneficiar de la subida de las pensiones que va a aprobar este martes el Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros.

Pérez ha visitado el Centro Ciudadano Tres Cruces en Málaga capital junto a la vocal de la ejecutiva federal del PSOE, Mari Nieves Ramírez, y la vicesecretaria general de los socialistas malagueños, Mariló Narváez.

El líder socialista ha explicado que las pensiones contributivas suben un 2,5%, mientras que las pensiones mínimas, las no contributivas y las ayudas por hijo a cargo lo hacen un 3%. "Esta revalorización de las pensiones es una respuesta al incremento de la vida, a la subida del IPC", ha indicado.

"El Gobierno de Pedro Sánchez cumple con la palabra dada, cumple con la promesa de ir revalorizando las pensiones conforme al IPC", ha afirmado Pérez.

Asimismo, ha señalado que los pensionistas malagueños "van a recibir lo que se conoce como 'la paguilla', la paga compensatoria por la subida de precios, una paga extra de unos 270 euros para los que perciben la pensión media de jubilación y de unos 230 euros para los que tienen una pensión media del sistema".

"Con este compromiso socialista estamos consiguiendo dar respuesta a la desviación del IPC y que no se pierda poder adquisitivo", ha asegurado Pérez, quien de hecho ha recordado que con los gobiernos del PP "los pensionistas llegaron a perder hasta un 30% de poder adquisitivo". "El Ejecutivo de Pedro Sánchez da ahora respuesta a esa pérdida de poder adquisitivo", ha subrayado.

Con respecto al modelo que aplicaba el PP, las pensiones mínimas crecen 74 euros, la pensión media de viudedad crece 53 euros y pensión media de jubilación, 97 euros más.

Por su parte, la vocal de la ejecutiva federal del PSOE, Mari Nieves Ramírez, ha resaltado que además de gestionar la salida de la pandemia lo mejor posible, el Gobierno de Pedro Sánchez "está ampliando derechos e intentando mejorar la vida de los españoles".

"Un cumplimiento es la actualización de las pensiones, un compromiso firme con aquellas personas a las que hay que devolverles la dignidad. Frente a este modelo que apuesta por ampliar las pensiones tenemos el modelo del PP. Rajoy mandó a los pensionistas una carta para decirles que les iba a subir 1 euro la pensión. El modelo de Pedro Sánchez apuesta de verdad por la revalorización de las pensiones", ha expuesto.

Asimismo, ha lamentado que "el modelo del PP está instalado en el no: en contra de la revalorización de las pensiones, de la reforma laboral, en contra de los fondos europeos". "Le decimos al PP que si no va a ayudar a la recuperación justa de nuestro país, al menos que no estorbe", ha concluido.

Por último, la vicesecretaria general del PSOE malagueño, Mariló Narváez, ha manifestado que "estamos ante un Gobierno que cumple, cumple con los trabajadores, con la aprobación de la reforma laboral, y cumple con los pensionistas con la actualización de las pensiones".

"Es un acuerdo fruto del diálogo social. Este Gobierno está demostrando que es un gobierno que escucha, dialogante y que se ha puesto de acuerdo con trabajadores, con empresarios, con los sindicatos para llevar a cabo una reforma del sistema de pensiones que haga que la recuperación sea más justa", ha dicho.

De esta forma, ha asegurado que "el PSOE demuestra cuando gobierna que está del lado de los que más lo necesitan", frente a un PP que "como vemos en Andalucía con el presidente andaluz, Juanma Moreno, no cumple sus promesas".