El PSOE exige acelerar el proyecto para llevar agua a Colmenar desde el pantano de La Viñuela

El vicesecretario general del PSOE de Málaga, Antonio Yuste, en una visita a Colmenar - PSOE

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE de Málaga, Antonio Yuste, ha exigido este sábado a las administraciones competentes que "aceleren al máximo el proyecto para llevar agua a Colmenar (Málaga) desde el pantano de La Viñuela".

En una visita al municipio malagueño junto a su alcalde, José Martín, Yuste ha señalado que Colmenar "lo pasa muy mal todos los veranos por los problemas de abastecimiento".

"A pesar de que este invierno está siendo lluvioso, cuando llega el verano Colmenar tiene que destinar una parte muy importante de su presupuesto a garantizar el suministro de agua", ha explicado. En este sentido, ha reclamado que se agilice este proyecto "para que el municipio pueda seguir desarrollándose con normalidad".

El responsable socialista ha pedido de manera expresa a la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, a la Diputación de Málaga y a la Junta de Andalucía que "aceleren al máximo los trámites necesarios". "Se ha demostrado que técnicamente es posible llevar agua desde el pantano de La Viñuela a Colmenar, ahora lo que falta es voluntad y agilidad administrativa", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Colmenar, José Martín, ha solicitado a las tres administraciones implicadas "que agilicen los trámites para que el agua del pantano pueda llegar al municipio y podamos tener garantizado el abastecimiento durante todo el año, especialmente en verano, que es cuando sufrimos un mayor déficit hídrico".

De igual modo, Yuste ha reiterado "la necesidad" de que la Junta de Andalucía agilice los trámites administrativos, técnicos y ambientales de la desaladora de la Axarquía.

"No puede olvidarse este proyecto, que es clave para el futuro de la comarca y también para municipios como Colmenar", ha señalado, al tiempo que ha subrayado "la importancia de contar con soluciones estructurales frente a la escasez de agua".