PSOE-A exige dimisión del alcalde de Estepona tras petición de la Fiscalía de cárcel "por presunta malversación"

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha exigido este sábado al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que "cese de inmediato su apoyo" al alcalde de Estepona, José María García Urbano, "tras conocerse que la Fiscalía solicita para él una pena de cinco años y seis meses de prisión por presuntos delitos de prevaricación y malversación".

En un comunicado, el secretario general del PSOE de Málaga ha subrayado que Moreno "no puede seguir manteniendo" al regidor al frente del consistorio ante la "gravedad de las acusaciones", y le ha pedido que abandone ese "cinismo que le lleva a pedir responsabilidades políticas a terceros mientras ampara, protege y encubre a cargos de su propio partido señalados por la justicia".

Ha hecho extensible esa reclamación al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha pedido otro cese de Urbano, en este caso, al frente de la presidencia de la Comisión de Haciendas Locales y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Aguilar ha calificado de "inadmisible que el PP mantenga al frente de una comisión dedicada precisamente a la gestión y financiación pública a una persona acusada de malversación de caudales públicos", por lo que ha instando a la dirección nacional del PP a abandonar estos comportamientos que "desnaturalizan" la ética de las instituciones.

En este sentido, el dirigente socialista ha denunciado "el daño reputacional que esta situación está provocando tanto al municipio como a la comunidad autónoma".

"Cada día que el alcalde de Estepona siga al frente de ese ayuntamiento, cada día que Moreno Bonilla lo siga manteniendo en el puesto, es un día que se está insultando el buen nombre de Estepona, se está insultando a los esteponeros y se está insultando a todos los andaluces", ha aseverado.

Para el parlamentario socialista, la actitud del presidente de la Junta resulta "intolerable" en términos democráticos.

"Ya está bien del cinismo de Moreno Bonilla. No pueden seguir exigiendo responsabilidades a terceros y, al mismo tiempo, mantener a personas presuntamente corruptas al frente de instituciones tan importantes", ha sentenciado Aguilar, quien ha reiterado que el PSOE-A no permitirá que se sigan utilizando los cargos públicos "para blindar a quienes deben rendir cuentas ante la ley por la gestión de los fondos de todos los ciudadanos".

Por su parte, fuentes municipales han trasladado a Europa Press que el PSOE "no tiene vergüenza en su campaña de difamación para dañar la imagen del alcalde" y los socialistas "olvidan el daño que su nefasta gestión causó a la ciudad, dejando una deuda de 300 millones de euros que ha saldado José María García Urbano, y olvidan que su gestión al frente del ayuntamiento está marcada por la corrupción ya condenada por los tribunales por el 'caso Astapa'.

Asimismo, han señalado que "cabe recordar que el juzgado ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por la defensa del regidor donde se solicita el archivo de la causa, basada en una denuncia falsa, al no existir ningún indicio delictivo contra el alcalde en la contratación de una persona como cargo de confianza durante 46 días".

"Esa petición de archivo está pendiente de resolver por parte de la Audiencia Provincial", según las mismas fuentes, que han señalado que se trata, "como ya ha quedado demostrado, de una inadmisible e injusta campaña política y mediática, con el único objetivo, como así ha ratificado la justicia, de dañar la dignidad y trayectoria política del alcalde de Estepona, intentando apartarle del ayuntamiento y de su compromiso con esta ciudad".

"Se da la circunstancia de que la justicia ha dado la razón al alcalde con el archivo definitivo por parte de la Audiencia Provincial de la denuncia que esa misma persona realizó por un supuesto caso de acoso", según las mismas fuentes, que han apuntado que la Audiencia Provincial de Málaga "confirmó la falsedad de aquel relato, que ha dado lugar a este procedimiento, basado en esa misma acusación falsa".

"El alcalde de Estepona, que no percibe sueldo ni otras retribuciones económicas por parte del ayuntamiento, ha saldado en su totalidad la deuda de más de 300 millones de euros heredada de la nefasta e irresponsable gestión económica del PSOE, demostrando el rigor, la responsabilidad y el buen uso de los recursos públicos que ha llevado a cabo", según han indicado.