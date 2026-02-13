El PSOE exige a Juanma Moreno "que cumpla su promesa" de un segundo equipo médico de urgencias en Álora (Málaga)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, visita Álora junto al alcalde, Francisco Martínez. - PSOE MÁLAGA

Los socialistas también piden actuaciones para acabar con los atascos diarios que sufren los vecinos de la comarca del Guadalhorce

ÁLORA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el alcalde de Álora y secretario general socialista en el municipio, Francisco Martínez, han exigido este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que cumpla su promesa de dotar a Álora de un segundo equipo médico de urgencias". Los socialistas han presentado en el municipio su campaña sobre los incumplimientos del Gobierno andaluz con la provincia.

El alcalde de este municipio del Valle del Guadalhorce ha señalado que esta petición es una reivindicación histórica del municipio. "Somos un pueblo de 14.000 habitantes con numerosas pedanías y no es razonable que contemos con un solo médico de urgencias. Sobre todo por las tardes, el centro de salud queda completamente descubierto", ha señalado.

Martínez ha explicado que el centro sanitario de Álora presta servicio también a Carratraca y Ardales, así como a la zona del Caminito del Rey, lo que eleva la población atendida hasta las 18.000 o 20.000 personas.

"Cada vez que la ambulancia sale por la tarde, podemos quedarnos cuatro o cinco horas sin médico. Llevamos prácticamente ocho años reclamando este segundo equipo de urgencias y no tenemos respuesta. No sabemos si lo tienen siquiera previsto", ha añadido el regidor.

PIDEN MEJORAS EN CARRETERA A-357 Y EN CAUCE DEL RÍO GUADALHORCE

En materia de infraestructuras, Martínez ha criticado las retenciones diarias que sufren los vecinos y vecinas en los accesos al municipio, especialmente en horas punta. Ha reclamado el desdoblamiento completo de la A-357 hasta el cruce de Zalea, en Pizarra, al considerar que es el punto donde se concentra el mayor volumen de tráfico procedente de Alozaina, Casarabonela, Ardales, Campillos y otros municipios del entorno.

Asimismo, ha criticado la situación de la A-7077, principal vía de entrada a Álora, que presenta socavones y deficiencias. "La Junta se limita a señalizar y a reducir la velocidad, pero no acomete las obras necesarias", ha señalado.

El alcalde también ha puesto el foco en la limpieza de los cauces del río Guadalhorce. Tras mantener una reunión con responsables de Agricultura y con agricultores del municipio, ha insistido en la necesidad de actuar en los puntos más sensibles para evitar inundaciones en parcelas colindantes ante episodios de desembalses y lluvias intensas. "Pedimos que la Junta invierta lo que corresponde y actúe en movilidad, limpieza de cauces y, sobre todo, en sanidad, que es una prioridad", ha subrayado.

CAMPAÑA SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA JUNTA EN LA PROVINCIA

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, José Aguilar, ha explicado que la visita a Álora se enmarca en la campaña provincial sobre los más de 300 compromisos pendientes del Gobierno andaluz con Málaga. "Hemos elaborado un mapa interactivo en el que recogemos más de 300 incumplimientos. Aquí, en la comarca del Guadalhorce, hay una treintena", ha detallado.

El responsable socialista ha asegurado que la situación sanitaria en la comarca "es peor que cuando Moreno llegó a la Presidencia". Ha señalado, además del segundo equipo de urgencias en Álora, la falta de dotación completa del Hospital del Guadalhorce, que continúa infrautilizado y sin alcanzar el funcionamiento prometido al cien por cien.

En cuanto a la movilidad, Aguilar ha acusado al PP de exigir inversiones al Gobierno de España mientras mantiene paralizadas las actuaciones que dependen de la Junta. Ha citado los atascos diarios en la A-357, que afectan a vecinos de Álora, Pizarra, Cártama, la Sierra de las Nieves, la Serranía de Ronda y otros municipios que acceden a Málaga por esta vía. "Son retenciones kilométricas que suponen pérdida de tiempo, dinero y productividad", ha afirmado.

Finalmente, ha insistido en la urgencia de un plan integral de limpieza de los cauces del Guadalhorce ante el actual episodio de lluvias y desembalses. "No se trata solo de un desembalse controlado, sino de la falta de mantenimiento de los cauces. Si no están limpios y dragados, se producen inundaciones que perjudican a vecinos y agricultores", ha concluido, a la vez que ha reclamado que el presidente andaluz cumpla los compromisos adquiridos con la provincia.