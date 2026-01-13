PSOE exige a la Junta que apoye el Sipam de la uva pasa de la Axarquía y critica el "recorte" presupuestario

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, junto a alcaldes de la Axarquía en Málaga. - PSOE MÁLAGA

EL BORGE (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha exigido este martes al Gobierno andaluz del PP que apoye el Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam) de la uva pasa de la Axarquía, una distinción reconocida por la FAO en 2018 y que pone en valor un cultivo tradicional único en Andalucía.

Márquez ha realizado estas declaraciones durante una visita a Monte Faco, en El Borge (Málaga), junto al alcalde de este municipio, Raúl Vallejo; al regidor de Almáchar, Antonio Yuste; y al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.

Así, ha destacado que se trata del único Sipam de Andalucía y ha puesto en valor el trabajo de generaciones de agricultores y agricultoras de la comarca "que llevan toda la vida defendiendo una tradición tan importante como la de la uva pasa", ha señalado la dirigente socialista.

Márquez ha criticado "el recorte presupuestario aplicado por la Junta de Andalucía", punto en el que ha dicho no entender "que el Gobierno de la Junta de Andalucía haya pasado de una partida de 120.000 euros, que ya nos parece poco, a 10.000 euros, demostrando claramente que no tiene ningún interés por poner en valor una tradición tan importante para la provincia de Málaga".

En este sentido, ha lanzado un mensaje directo al presidente de la Junta y se ha preguntado "¿por qué nos castiga Juanma Moreno a los que somos de pueblo? ¿Por qué ser de pueblo y tener un código postal distinto supone un castigo con un gobierno de la derecha en Andalucía?".

Ha añadido que "este abandono" no solo se da en el ámbito agrícola, sino también en los servicios públicos, como el transporte público o la sanidad. "Esta comarca está teniendo ahora mismo un grave problema con el servicio del transporte público", ha señalado Márquez, quien ha criticado "los recortes que afectan a la movilidad de los vecinos y vecinas".

Asimismo, ha defendido la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia. "La gente quiere que los políticos no le demos más problemas, todo lo contrario, que le demos soluciones y tranquilidad", ha explicado la socialista, reivindicando "una sanidad pública garantizada, una educación accesible y un sistema de dependencia digno tanto en pueblos como en ciudades".

"Aquí está el PSOE con sus alcaldes y con la dirección política de nuestra organización a defender los servicios públicos y a defender a la gente de pueblo", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Almáchar ha criticado "la reducción progresiva" de los recursos destinados al SIPAM. "Cada año vamos a menos el presupuesto. El año pasado, a través de una enmienda del PSOE, conseguimos que se mantuvieran esos 120.000 euros, pero hay que recordar que lo que quería la Junta de Andalucía era dejar 60.000 euros nada más", ha señalado.

"Este año se le ha visto la carita al señor Juanma Moreno Bonilla, cómo deja 10.000 euros para abandonar el Sipam", ha añadido Yuste, quien ha lamentado que "se dé la espalda a un cultivo ancestral que representa mucho más que una actividad económica". "No entendemos por qué da la espalda a un cultivo ancestral que lleva la cultura, los verdiales, las canciones de rueda, la zambomba", ha dicho.

Además, ha asegurado que "el abandono afecta directamente a agricultores y agricultoras de la comarca". "A quien está dejando tirado es a los agricultores y a toda una generación de hombres y mujeres que han luchado por esta provincia y por esta comarca", ha afirmado, reclamando un apoyo similar al que reciben otros SIPAM como el de las Salinas de Añana.

Por último, el regidor de El Borge ha subrayado que el Sipam de la Axarquía fue el primero reconocido en Europa y ha calificado de "vergüenza" la dotación presupuestaria prevista por la Junta. "De 120.000 euros que tenía el año pasado en el presupuesto, este año nos dejan 10.000 euros, tristes 10.000 euros", ha criticado Vallejo, quien dicho no saber "con 10.000 euros lo que vamos a hacer".

Vallejo ha reclamado al presidente de la Junta "que apueste por el territorio y por las más de 2.000 familias que viven de este cultivo". "Si las administraciones, como es la Junta de Andalucía, no apuestan por ello, se va a perder y no queremos que se pierda nuestro cultivo", ha concluido.