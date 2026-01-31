El PSOE exige mejoras urgentes en carreteras y comunicaciones en la Serranía de Ronda - PSOE MÁLAGA

FARAJÁN (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha reclamado este sábado a la Junta de Andalucía y a la Diputación que "doten de buenos servicios públicos, recursos e infraestructuras" a los pueblos de la Serranía de Ronda "para combatir la despoblación y garantizar la igualdad entre territorios".

"Estamos en la Serranía de Ronda, conociendo la realidad de una Málaga a la que tenemos que ponerle foco. No puede haber malagueños de primera y de segunda", ha afirmado Aguilar durante una visita a la comarca, junto a representantes socialistas de la zona del Valle del Genal.

Así, ha subrayado que "para combatir la despoblación no basta con discursos: es necesario dotar de recursos, de servicios públicos y de infraestructuras a estos municipios del interior".

En este sentido, ha señalado la necesidad de mejorar las comunicaciones y las conexiones de los pueblos de interior con las ciudades. "Es importante hablar de transporte ferroviario para la provincia, pero es aún más necesario que estos municipios puedan conectarse adecuadamente con los núcleos urbanos. Mantener la vida en estos pueblos pasa por garantizar infraestructuras y servicios básicos", ha indicado.

Aguilar ha reiterado el compromiso del PSOE de Málaga con la Serranía de Ronda y con la Málaga interior. "Existen los vecinos y vecinas de estos municipios y necesitan buenos servicios públicos que la Diputación y la Junta de Andalucía tienen la obligación de atender", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Faraján, Rogelio Eduardo Barragán, ha reivindicado la necesidad de que las instituciones "apuesten de verdad por un territorio que existe y que tiene identidad propia". "Somos una zona que poco a poco se está quedando sin población y más que nunca necesitamos servicios públicos e infraestructuras que aún no tenemos, como unas carreteras que no nos aíslen más de lo que estamos", ha señalado.

Barragán ha defendido la cultura y los recursos naturales como "elementos de dinamización de los pueblos". "Faraján está enclavado en un bosque de encinas y alcornoques que hay que promocionar y potenciar. Estos municipios no solo conservan identidad, también son la despensa de muchos recursos naturales de las ciudades", ha explicado.

Asimismo, ha destacado que Faraján "es uno de los pocos municipios del Valle del Genal que mantiene explotaciones ganaderas" y ha reclamado ayudas de la Junta y la Diputación "para garantizar el relevo generacional". "No podemos apostar todas las cartas al turismo ni concentrar toda la población en las ciudades", ha advertido.

El coordinador territorial del PSOE en la Serranía de Ronda, David Sánchez, ha puesto el acento "en las carencias en infraestructuras viarias". "Las deficiencias en este territorio son muchas y una de las más evidentes es el estado de las carreteras, que no están adecuadamente conservadas. Con poca lluvia se deterioran gravemente", ha señalado.

Sánchez también ha apelado a la unidad comarcal. "Todos somos comarca y todos somos serranía. Esa unión es fundamental para trabajar juntos contra la despoblación y para poder seguir viviendo en nuestros municipios", ha señalado.

Por último, la portavoz del PSOE en Benarrabá (Málaga), Cristina Márquez, ha coincidido en señalar los problemas de carreteras, sanidad y educación en el Valle del Genal, pero ha querido destacar también los valores positivos del territorio. "Tenemos una gente con una enorme capacidad de cambio y muchas iniciativas en el medio rural, culturales, gastronómicas y turísticas, que necesitan apoyo", ha afirmado.

Márquez ha reclamado a la Diputación y a la Junta "que no se olviden de los pueblos pequeños" y que el reparto de recursos sea equitativo. "Es fundamental que no se deje atrás a ningún municipio, sea del color político que sea", ha concluido.