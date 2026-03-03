El PSOE exige a Moreno que "su plan por el temporal se traduzca en ayudas concretas para la Serranía de Ronda

Ejecutiva provincial del PSOE de Málaga - PSOE

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha aprobado una resolución en su ejecutiva provincial exigiendo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que su Plan Andalucía Actúa para hacer frente a los últimos temporales "se traduzca en ayudas concretas para la Serranía de Ronda".

En el documento aprobado, los socialistas destacan que el Gobierno de España "ha sido el primero en responder con un plan inmediato de 7.000 millones de euros para restablecer la normalidad". Además, subrayan que el Ejecutivo central "ya ha abierto una oficina de atención en el municipio de Benaoján para la tramitación de las ayudas puestas en marcha".

Por ello, el PSOE ha instado al Gobierno andaluz "a agilizar y reforzar las ayudas a los municipios afectados por el tren de borrascas en la provincia de Málaga, con especial atención a las localidades de la Serranía de Ronda".

"Necesitamos que ese Plan Actúa se concrete en ayudas efectivas, realizables, que le lleguen a los ciudadanos y ciudadanas de las zonas afectadas. Le exigimos a Moreno Bonilla que se deje de propaganda, que se deje de anuncios publicitarios y que las ayudas reales lleguen a los ciudadanos que la están necesitando y la están demandando", ha declarado el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.

PREMIOS MARÍA MATILDE SCHEMM

Tras la celebración de la ejecutiva provincial en Ronda, Aguilar ha participado en la XVIII edición de los Premios María Matilde Schemm, organizados por el PSOE de Ronda, que han reconocido a Ángeles Férriz, viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía; a María Alcalá Arias, por su extensa trayectoria vinculada al municipalismo y al desarrollo rural; al Club Deportivo Arunda Femenino; y a la chirigota Las Repetidoras.

Férriz ha agradecido el premio y lo ha dedicado a las mujeres de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), "unas mujeres muy valientes que no son mujeres famosas, pero van a pasar a la historia de Andalucía por habernos salvado la vida a miles de mujeres andaluzas".

"Son mujeres que denunciaron el mayor escándalo, la mayor tragedia sanitaria que ha tenido esta tierra. Le pido al presidente de la Junta un mínimo de humanidad para todas aquellas mujeres que denunciaron su gestión criminal y que nos han salvado la vida a muchísimas andaluzas", ha declarado.

Por último, la secretaria general del PSOE de Ronda, Isabel Aguilera, ha destacado que la entrega de estos premios "es un día de celebración por todos los logros que hemos conseguido en igualdad, pero también es un día de reivindicación porque siempre nos queda mucho camino por recorrer".