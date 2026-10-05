El PSOE exige al PP que "deje de esconder debajo de la alfombra los conflictos con los trabajadores municipales"

Archivo - El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, junto con la viceportavoz Carmen Martín - PSOE - Archivo

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha advertido del "caos laboral" en la empresa pública Limposam y ha exigido al PP que "deje de esconder debajo de la alfombra los conflictos con los trabajadores municipales".

En un comunicado, el PSOE ha advertido en relación con la empresa pública Limposam de los "más de 60 juicios perdidos frente a demandas de sus trabajadores", además del "apagón informativo en otras cinco empresas públicas, que son Gestrisam, Emasa, Limasam, Canal Málaga y Promálaga".

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, junto con la viceportavoz Carmen Martín, ha pedido "luz y taquígrafos" al regidor para conocer "con todo lujo de detalles la situación laboral en todas las empresas del holding municipal".

Ha explicado que las afirmaciones "se basan en respuestas con poca sustancia del Ayuntamiento a la petición de información sobre demandas, reclamaciones judiciales y procedimientos laborales de las plantillas municipales desde el 1 de enero de 2019".

"De seis organismos y empresas consultados, solo uno ha entregado datos, y son datos recortados. Así entiende la transparencia el gobierno de De la Torre", ha criticado Ruiz Araujo, al tiempo que ha explicado que elevó a Alcaldía las peticiones de información entre el 29 de junio y el 6 de julio de 2026 sobre "reclamaciones salariales, incumplimientos de convenio, funciones superiores y clasificación profesional, además de copia de sentencias y acuerdos, la relación detallada de expedientes con su resultado y el importe asumido, los ascensos del periodo y las medidas para evitar que las reclamaciones se repitan".

Al respecto, ha afirmado que "no pedíamos nada extraordinario. Queríamos saber cuánto litigan los trabajadores con sus propias empresas y cuánto le cuesta eso a los malagueños. Que el gobierno se resista a contarlo ya dice mucho".

Ha detallado, asimismo, que la respuesta "más completa es la de Limposam", fechada el 12 de agosto, que recoge "60 procedimientos en poco más de siete años". En total son 54 reclamaciones individuales y seis conflictos colectivos. De ellos, nueve están pendientes de celebración, con señalamientos que llegan hasta 2029; 27 se han celebrado ya, a saber 24 individuales y tres colectivos, y 24 han sido desistidos. "Los números son demoledores", ha advertido.

"De las 24 reclamaciones individuales que ya se han juzgado, ocho terminaron en sentencia favorable al trabajador, nueve en acuerdo, conciliación o pacto previo al juicio y cinco fueron estimadas en parte. Solo dos se desestimaron por completo. En 22 de 24 casos, el 92%, el trabajador obtuvo algo. Esto no es una empresa que acierte, sino que obliga a su plantilla a litigar en los tribunales por lo que le corresponde, por sus derechos laborales".

"La suma de lo reclamado en esas 24 reclamaciones asciende a 16.745,43 euros, mientras que la mayor es la 697/2025, sobre clasificación profesional y cantidad, con 5.221,12 euros reclamados y desestimada parcialmente. Le sigue la 289/2022, por complemento personal, con 4.900,52 euros, que sí fue desestimada por completo".

Según la respuesta al grupo socialista, Limposam "atribuye el elevado número de procedimientos a la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la antigüedad en contratos temporales con interrupciones y en fijos discontinuos".

Sin embargo, los socialistas "han desmontado esa explicación con los datos de la propia empresa". Los procedimientos por antigüedad son 30 en total, 21 celebrados y nueve desistidos. De los 21 celebrados, ocho acabaron en sentencia favorable al trabajador, nueve en acuerdo o conciliación y cuatro en estimación parcial, sin una sola desestimación completa.

"Si una empresa pierde o pacta los 21 juicios que llegan a celebrarse, no hay un debate jurídico abierto. Había un derecho que se negaba hasta que un juez obligaba a reconocerlo", ha criticado Ruiz Araujo. "Escudarse en la jurisprudencia es una coartada. Lo responsable era corregir la situación sin esperar a que cada trabajador tuviera que demandar", ha advertido.

Los socialistas han lamentado también "información sesgada". Al respecto, Martín ha criticado "el apagón informativo" en otras cinco empresas municipales, en referencia a Gestrisam, Emasa, Limasam, Canal Málaga y Promálaga. En este último caso, precisan, su director gerente, Francisco Salas, informó el 4 de agosto, con el visto bueno de la teniente de alcalde Alicia Izquierdo, de que "la sociedad no cuenta con ningún expediente laboral desde 2019".

Sin embargo, según el PSOe, el propio escrito indica "que el dato excluye a Fycma, la empresa del Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga. "Cero expedientes, pero sin contar Fycma. ¿Qué hay en Fycma que no se quiere contar? Que se deje fuera justo esa parte resulta, como mínimo, sospechoso", ha afirmado Martín.

Otro dato que inquieta a la edil socialista es la denominada "paga COVID". En este sentido, ha indicado que "el listado recoge 15 reclamaciones de 350 euros cada una, 5.250 euros en total, todas registradas en 2024. Diez fueron desistidas por incomparecencia, mientras que cinco siguen pendientes con juicios fijados entre marzo de 2027 y mayo de 2028".

"Que diez de quince demandas se archiven porque nadie se presenta al juicio exige explicaciones, y las exigimos", ha planteado la viceportavoz socialista. "No acusamos a nadie, pero el equipo de gobierno debe aclarar si hubo falta de asistencia jurídica, desánimo o cualquier otra circunstancia. Limposam no ha dicho una palabra hasga el momento", ha añadido.

En materia de ascensos, Limposam ha informado al grupo socialista sobre varias promociones internas. Por otro lado, Martín ha criticado que la entidad que gestiona los tributos de los ciudadanos, Gestrisam, "no ha entregado ni un solo papel a nuestras peticiones".

En cuanto a Emasa, Limasam y Canal Málaga, han indicado que "el alcalde se ha limitado a invocar el artículo 21 del Reglamento Orgánico del Pleno y a trasladar las peticiones a las propias empresas, sugiriendo que los asuntos exclusivamente societarios se planteen en el seno de cada sociedad". Sin embargo, según Carmen Martín, "hasta la fecha ninguna de las tres ha respondido".

Para la socialista, "nuevamente el alcalde juega al despiste. Reenvía la pregunta, la empresa no contesta y los concejales nos quedamos sin saber qué ocurre con las plantillas de empresas que son de todos los malagueños. Paco de la Torre presume de gestión, pero no hay transparencia y pretender ganar la batalla a la oposición por aburrimiento. Pero desde el PSOE no nos conformamos", ha zanjado la responsable socialista.