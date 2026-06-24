El PSOE exige a PP y Vox que "Málaga no sea la gran olvidada en la negociación del Gobierno andaluz"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido al PP y a Vox que "antepongan los intereses de Málaga en cualquier negociación de gobierno en Andalucía" y que "asuman compromisos concretos, con presupuesto y calendario, para dar respuesta a los grandes problemas que sufre la provincia".

"¿Van a negociar PP y Vox pensando en Málaga o van a volver a olvidarse de esta provincia?", se ha preguntado Aguilar, que ha advertido de que Málaga "no puede ser moneda de cambio ni la gran olvidada del Gobierno andaluz".

En este sentido, ha reclamado medidas específicas en materia de vivienda, sanidad, educación, dependencia, transporte público e infraestructuras. "Málaga tiene demasiadas deudas pendientes de la Junta de Andalucía", ha subrayado.

El responsable socialista ha señalado en un comunicado que la provincia "necesita respuestas urgentes" para frenar la emergencia habitacional "que está expulsando a familias de sus barrios", así como medidas para acabar con "el colapso de la sanidad pública, las listas de espera y la falta de profesionales".

También ha reclamado avances en educación, dependencia, transporte público e infraestructuras, ámbitos en los que, según ha dicho, "la Junta acumula años de abandono y promesas incumplidas con Málaga".

"Frente a la prioridad nacional de algunos, exigimos prioridad malagueña", ha afirmado Aguilar, que ha pedido al PP y a Vox que "dejen de utilizar la provincia únicamente en campaña electoral". "El mensaje es claro: que PP y Vox dejen de usar Málaga en campaña y empiecen a cumplir con Málaga", ha apostillado.

Por último, el secretario general del PSOE de Málaga ha defendido que la provincia necesita "hechos, inversiones y compromisos reales", no más anuncios vacíos. "Málaga no se olvida. Málaga se defiende", ha concluido.