El PSOE exige a Salado que "deje de modificar" los órganos de gobierno de Diputación de Málaga para "encajar" a Cassá

Bernal critica que se cambien las comisiones informativas para incluir al diputado no adscrito y anuncia que irá a los tribunales

MÁLAGA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha exigido al presidente de la institución provincial, Francisco Salado, que "deje de modificar" los diferentes órganos de gobierno para "dar encaje" al diputado no adscrito Juan Cassá, ex de Ciudadanos.

"Llevamos dos años enfangados constantemente en el encaje de los diferentes órganos de gobierno de la Diputación y si se enfanga es por motivos meramente políticos y de interés personal y partidista del PP", ha sostenido en rueda de prensa el socialista, quien ha añadido que no sabe ya "cuántas veces hemos modificado los órganos de gobierno".

En esta ocasión, el pleno de la institución abordará en su orden del día la reorganización de las comisiones informativas para incluir al diputado no adscrito: "Nos vemos nuevamente en cómo vamos a componer la Diputación no para ver cómo se solucionan los problemas de los malagueños sino de Cassá, Salado y el rifirrafe con Ciudadanos", socio de gobierno de los 'populares' en la institución.

"Estamos muy hartos de que el tiempo que termina dedicando el PP y Salado a la Diputación no sea el tiempo de intentar ayudar a los que peor lo están pasando sino a plantear cuitas internas y acomodo para un tránsfuga como Cassá", ha reiterado José Bernal.

En este sentido, ha emplazado a Salado a llevar al pleno una resolución "que no es otra que reconocer que Cassá está incumpliendo la directiva planteada en los tribunales".

"El señor Cassá, tal y como ha ocurrido en Torremolinos (Málaga) por una cuestión similar, tendría por decreto del presidente que haber eliminado las delegaciones de gobierno que tiene exprofeso para él y haberle rebajado el dinero que recibe porque es más que el que recibía antes de ser tránsfuga y tiene un cargo que no tenía antes de ser no adscrito", en referencia a la Delegación de Relaciones Institucionales.

Por tanto, si no se cumple con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que fija como doctrina que aquellos que pasan al grupo no adscrito por razón de un supuesto transfuguismo no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que antes no ejercían o percibían, Bernal ha anunciado que irán a los tribunales.

"Si no llega al pleno de este martes una resolución en forma de decreto por parte de la Presidencia en cuanto a la situación irregular de Cassá, al día siguiente del pleno tomaremos los trámites oportunos en la vía judicial para que Juan Cassá vuelva al sitio que le corresponde según sentencias del Tribunal Supremo", ha enfatizado.

El pasado 2 de diciembre el socialista presentó un escrito en la Diputación para que Juan Cassá dejase sus responsabilidades de gobierno en la institución provincial "al igual que ha hecho el concejal no adscrito, Nicolás de Miguel, en el Ayuntamiento de Torremolinos", quien dimitió del equipo de gobierno del PSOE una vez conocida la sentencia del TS.

"Esperamos que el presidente de la Diputación cumpla con la legalidad vigente y esperamos que Salado se preocupe menos de Cassá y sus cuitas internas y más de los malagueños que están pasando por uno de los peores momentos de nuestra historia", ha concluido.