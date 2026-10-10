El PSOE exige una "solución urgente" ante el aumento de la fuga de agua en dos edificios de avenida de Andalucía

Los concejales del PSOE Begoña Medina y Pablo Orellana en uno de los edificios afectados por fuga de agua en la avenida de Andalucía. - PSOE

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido al equipo de gobierno "una solución urgente ante el aumento de la fuga de agua" en dos edificios de avenida de Andalucía, en la capital malagueña, concretamente en los número 29 y 31, donde "amenaza los cimientos".

La concejala socialista y consejera de Emasa, Begoña Medina, y el edil del PSOE Pablo Orellana mantuvieron a finales de septiembre una reunión con vecinos afectados por esta fuga de agua "muy preocupados por la falta de atención del Ayuntamiento".

Al respecto, han añadido en un comunicado que "el problema se agrava porque la filtración de agua ha ido a mayores", según han advertido los residentes a los socialistas, por lo que se estima que "la estabilidad de los dos edificios está comprometida", ha aseverado Medina.

"Los vecinos llevan semanas alertando de una fuga de agua que no procede de sus edificios, como acredita el informe técnico solicitado por la compañía de seguros. Lo que no puede hacer el equipo de gobierno del Partido Popular es permitir que el problema vaya pasando de un servicio municipal a otro mientras el agua sigue cayendo y va a más", ha criticado la edil socialista, que preguntó oficialmente ante alcaldía sobre este problema, y que hace dos días volvió a pedir la elaboración de informes técnicos, precisamente porque "ni Emasa ni Parques y Jardines han dado respuesta aún".

Medina ha insistido en que el grupo socialista exige "informes analíticos y de inspección de ambas áreas", así como "explicaciones sobre las medidas que se están tomando para coordinar ambos servicios y encontrar la avería".

"Sea responsabilidad de uno u otro, lo que está claro es que el Ayuntamiento tiene que localizar el origen y solucionarlo de inmediato", ha subrayado Medina.

Por su parte, Orellana ha lamentado el "profundo abandono que sufren los vecinos de la avenida de Andalucía" y ha incidido en que "no es la primera vez que sufren este tipo de percances por la falta de mantenimiento".

"Cabe destacar que estos mismos vecinos ya tuvieron que bregar con el Ayuntamiento por una filtración en la esquina del edificio, por el lado de la calle Eduardo Carvajal, hace cinco años. Han hecho lo que les correspondía llamando a su seguro para determinar el origen, y no es aceptable que tengan que ir de un servicio a otro buscando una respuesta que debería darles su Ayuntamiento de forma proactiva", ha criticado.

Asimismo, ha incidido en que "la preocupación en los bloques 29 y 31 es máxima debido a que la filtración, mantenida en el tiempo y cada vez con mayor caudal de agua" y ha añadido Orellana que "puede acabar afectando gravemente a los cimientos de los edificios".