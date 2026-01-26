El PSOE exige "soluciones urgentes" de movilidad para Rincón de la Victoria y reclama la llegada del metro

El Diputado Nacional Del PSOE, Ignacio López, Y El Secretario General Del PSOE De Rincón De La Victoria, Antonio Sánchez, - PSOE

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PSOE y miembro de la Comisión de Transportes del Congreso, Ignacio López, ha exigido "soluciones urgentes" de movilidad para el municipio malagueño de Rincón de la Victoria y ha reclama la llegada del metro.

"Estamos viendo una transformación total de la zona este de la Costa del Sol, donde cada día vive más gente y cada día se desplazan más personas hacia Málaga capital, pero no vemos que se contemple una solución necesaria como es el metro de Málaga", ha señalado.

De igual modo, ha incidido en que "nuevamente volvemos a denunciar los graves problemas de movilidad que sufre Rincón de la Victoria y la zona este de la provincia de Málaga, una situación que se agrava año tras año ante el crecimiento de población, el aumento del turismo y el dinamismo económico del municipio, sin que la Junta de Andalucía haya ofrecido soluciones eficaces en materia de transporte público".

Así, ha subrayado que desde el PSOE "exigimos que la red de metro llegue a la parte oriental de la Costa del Sol, recordando que más de 150.000 personas de la zona este y Rincón de la Victoria siguen sin una alternativa de transporte público eficiente". "Juanma Moreno no tiene claro que el metro llegue aquí, pero nosotros sí lo tenemos claro. El metro es justo, necesario y posible", ha afirmado López.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, ha subrayado que el municipio "sufre graves problemas de comunicación con Málaga capital" y ha defendido que la solución más inmediata pasa por "reforzar el transporte público interurbano".

Ha recordado que el PSOE ha presentado una moción para ampliar las frecuencias horarias de los autobuses, una medida "fundamental para los muchos vecinos y vecinas que trabajan en Málaga y necesitan un transporte público eficaz, puntual y suficiente".

Por último, Sánchez ha insistido en que, aunque el metro es una infraestructura a medio plazo, "es absolutamente necesaria" y ha criticado la falta de compromiso del Gobierno andaluz: "Tras ocho años de Moreno no se ha hecho nada en materia de transporte público en Rincón de la Victoria. Solo hay estudios y ninguna solución real".