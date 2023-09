El PSOE hace un llamamiento a la ciudadanía para “rebelarse contra la brutal subida del agua en Málaga”

MÁLAGA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha hecho "un llamamiento a la rebelión a la ciudadanía" contra "la brutal subida" del precio del agua, "un tarifazo impuesto por Francisco de la Torre de manera unilateral".

El líder socialista ha recriminado al regidor del PP por "freír a impuestos a las familias malagueñas mientras que cada día aumenta la factura de sus cargos de confianza, que ya van por 85 personas contratadas a dedo, una cifra que va a subir".

En rueda de prensa junto a su grupo de ediles, Pérez ha lamentado que "De la Torre ha estrenado sus primeros cien días de gobierno quitándose la careta de bueno. Ya lo advertíamos. Su mayoría absoluta le servirá para seguir metiendo la mano en el bolsillo a los malagueños y el recibo del agua es sólo el primer impuesto que ha subido, habrá más".

El portavoz socialista ha criticado al equipo de gobierno por "hacer cargar sobre las espaldas de las familias un canon y una subida de un 42% a 20 años vista para la mejora de infraestructura hidráulica en la ciudad".

Citando "un famoso chascarrillo", Pérez ha expresado que "hay matrimonios que duran menos de 20 años, mientras que De la Torre va a hipotecar a las familias" con otra losa económica. Los ciudadanos "pagarán los desmanes y la mala gestión del PP en este ayuntamiento y además mienten, porque no supone el incremento de 20 céntimos por día en cada núcleo familiar. Subirá cada año más el precio de este bien esencial".

Por eso, desde el grupo municipal socialista se ha hecho un llamamiento "a la rebelión en las calles", ha expresado el líder socialista, que avanza que se mantendrán reuniones con asociaciones de consumidores y colectivos sociales y vecinales para "tomarles el pulso, saber qué opinan y, a partir de ahí, iniciar actuaciones", aún sin detallar.

"No queremos que nos engañen, no queremos que Paco de la Torre nos meta la mano en el bolsillo, que deje de fastidiar a las familias", ha resaltado Pérez, que ha acusado al regidor de "saltarse a la torera al Consejo de Administración de EMASA", puesto que la decisión de incrementar en un 42% la factura del agua "no se ha comunicado a ninguno de los consejeros del resto de grupos de la oposición. No hemos visto ningún papel, ningún documento que justifique esta subida tan drástica".

Considera que esta acción del alcalde "ha sido desleal y es un fraude porque esta iniciativa debería de haberse votado en el Consejo de Administración de EMASA, donde están representados los ciudadanos a través de todos los consejeros".

Por esto mismo, el PSOE pedirá, a través de sus consejeros, "la cuenta de resultados y todos los movimientos económicos de la Empresa de Aguas de Málaga en los últimos años. Queremos saber si realmente presentó déficit como De la Torre ha dicho. Y queremos conocer si, en caso de resultados positivos en otras anualidades dónde ha ido a parar el dinero de los malagueños".

De esta forma, Pérez ha insistido a los ciudadanos que "se lancen a la calle, que digan basta ya al tarifazo del agua, a una subida abusiva e impuesta del 42%. Esto conlleva una situación dramática para el conjunto de la ciudadanía que los socialistas no vamos a permitir", ha zanjado.