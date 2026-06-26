PSOE llama a la ciudadanía a salir este sábado a la calle para defender el derecho a vivir en Málaga

Los socialistas Mariano Ruiz, Josele Aguilar y Carmen Martin en una rueda de prensa en Málaga - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha llamado a la ciudadanía malagueña a participar este sábado en la manifestación por la vivienda para defender "el derecho a vivir en Málaga" y reclamar medidas frente a una crisis habitacional que está expulsando a familias, jóvenes y trabajadores de sus barrios.

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado que "Málaga tiene una cita importante" este sábado. "Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que participe en una manifestación sin siglas, con un solo objetivo: poder seguir viviendo en Málaga", ha afirmado.

"Mañana tenemos que salir a defender el derecho a que la gente de Málaga pueda vivir en el barrio donde nació, donde creció y donde quiere seguir viviendo. El derecho a vivir en Málaga se defiende mañana en la manifestación y allí estaremos", ha señalado.

Aguilar ha advertido de que "la crisis habitacional que sufre Málaga no se puede soportar más" y ha recordado que la ciudad es la que cuenta con más viviendas turísticas de toda España. Además, ha apuntado que las familias malagueñas tienen que destinar el 49% de sus ingresos netos al pago del alquiler y el 43% si compran una vivienda.

"Esto no es casualidad. Es consecuencia de las políticas depredadoras del PP, que entiende la vivienda como un negocio y no como un derecho", ha afirmado y ha responsabilizado al alcalde, Francisco de la Torre, de un modelo que "ha llevado a la ciudad a esta situación".

Según ha indicado, "después de 30 años al frente de las políticas de vivienda, primero como concejal de Urbanismo y después como alcalde, Málaga tiene hoy familias que se tienen que marchar, jóvenes que no pueden emanciparse y trabajadores que, aun teniendo un sueldo, no pueden acceder a una vivienda digna", ha dicho.

El secretario general socialista ha defendido que "hay soluciones" y ha citado la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda para limitar los precios del alquiler, el impulso de vivienda pública y un mayor control de las viviendas turísticas. "No podemos permitir que Málaga siga siendo un mercado salvaje de viviendas turísticas, como ha permitido Paco de la Torre", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla haya recurrido el Plan Estatal de Vivienda. "Una vez más, Moreno Bonilla opta por la confrontación en lugar de ayudar a los malagueños y malagueñas a acceder a una vivienda digna y a precios razonables", ha lamentado.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, ha recordado que la manifestación de mañana será la cuarta movilización por la vivienda en la ciudad y ha animado a una participación masiva.

Ruiz ha señalado que en los últimos nueve años las plazas turísticas en Málaga se han incrementado más de un 210%, hasta alcanzar las 90.000 plazas de alojamiento turístico. "Lo llamativo es que solo 14.000 sean hoteleras. El resto se instalan en solares y edificios residenciales, compitiendo directamente con los hogares de los malagueños y malagueñas", ha explicado.

El portavoz socialista ha advertido de que este modelo tiene consecuencias directas: "En el último año los alquileres en la provincia han subido más de un 12% y más de 40.000 malagueños de entre 25 y 40 años han sido expulsados de la ciudad en los últimos seis años".

"La expulsión residencial no es una condición inevitable del crecimiento. Es fruto de un modelo de ciudad pensado más para quienes vienen que para quienes se quedan", ha señalado.

Ruiz ha defendido que "hay alternativa" y que Málaga necesita un modelo de ciudad que piense en quienes la viven, la trabajan y la han hecho posible. "Ni alquileres por los cielos ni salarios por los suelos. Mañana los socialistas estaremos en la calle reivindicando el derecho a una vivienda digna", ha concluido.