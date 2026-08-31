El PSOE lleva al Parlamento andaluz el "copago sanitario impuesto en los aparcamientos del Civil y el Materno de Málaga"

El secretario general del PSOE de Málaga y portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Josele Aguilar - PSOE

MÁLAGA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, Josele Aguilar, ha anunciado que los socialistas llevarán al Parlamento andaluz "las quejas de profesionales sanitarios, pacientes y familiares por las tarifas de los aparcamientos de los hospitales Civil y Materno Infantil de Málaga", que ha calificado como un "copago sanitario".

"Se hace un aparcamiento público, pero se cobran tarifas desmedidas y desmesuradas tanto a los profesionales como a los pacientes y a los familiares", ha señalado Aguilar, al tiempo que ha asegurado que estas quejas "tienen que ser escuchadas por el Gobierno de la Junta".

Ha afirmado que "no nos parece de recibo que, al albur de una inversión pública como la construcción del tercer hospital, se haya producido esta privatización y este copago".

Aguilar ha realizado estas declaraciones antes de mantener una reunión de coordinación con cargos institucionales y portavoces socialistas, coincidiendo con el inicio del curso político y con la constitución este martes de las comisiones del Parlamento de Andalucía.

En este sentido, ha asegurado que el principal objetivo del PSOE malagueño será "que la agenda de Málaga esté presente en el Parlamento de Andalucía". "No está en la agenda del Gobierno de la Junta, pero sí lo va a estar a través de las iniciativas del Grupo Socialista y de los parlamentarios malagueños", ha advertido.

Ha incidido en que sanidad, vivienda, educación, políticas sociales y dependencia, financiación de los ayuntamientos y los grandes proyectos pendientes serán algunos de los asuntos prioritarios. "Málaga necesita un impulso que no le está dando el Gobierno de Juanma Moreno", ha señalado en un comunicado.

Así, en materia sanitaria, Aguilar ha recordado que "este verano se han producido esperas de hasta 40 horas en las urgencias del Hospital Clínico para conseguir una cama de ingreso".

También ha criticado que "equipos adquiridos mediante una inversión millonaria para la detección y tratamiento del cáncer en el Hospital Costa del Sol están funcionando, según los propios profesionales, solo a un 5%". "El cáncer no puede esperar", ha subrayado.

El secretario general del PSOE de Málaga también ha situado entre las prioridades el nuevo curso educativo y ha criticado" la improvisación de la Junta, el incumplimiento de la gratuidad de la educación de cero a tres años y el mantenimiento de aulas prefabricadas en municipios como Cártama o Mijas". Asimismo, ha reclamado que la financiación de los ayuntamientos a través de la participación en los tributos de la comunidad autónoma "aumente en la misma proporción que los recursos que recibe Andalucía".

Aguilar ha señalado también "los problemas de saneamiento que este verano han provocado cierres de playas por contaminación" y ha reprochado al PP su "falta de actuación tras 31 años gobernando Málaga capital y ocho años al frente de la Junta de Andalucía".

Por último, ha criticado que Moreno haya "delegado este verano la representación institucional de la Junta en Málaga en el vicepresidente de Vox, Manuel Gavira".

"No estamos dispuestos a que la gestión, los proyectos y el futuro de Málaga estén en manos de Vox por la delegación de Juanma Moreno", ha afirmado.

En este sentido, ha reprochado al presidente de la Junta que "solo se acuerde de Málaga cuando viene a repartir huevos fritos", en referencia al acto del PP previsto el próximo viernes. "Málaga necesita mucho más. Necesita estar claramente en la agenda del Gobierno de la Junta de Andalucía", ha apostillado.

Por otro lado, Aguilar ha asegurado que los socialistas mantendrán durante la legislatura "una agenda parlamentaria centrada en Málaga y en reclamar el cumplimiento de los proyectos pendientes y de las promesas realizadas por Moreno desde 2018".

Por último, ha valorado que los parlamentarios socialistas malagueños asumirán además "importantes responsabilidades" en el grupo socialista. Josele Aguilar es portavoz adjunto del Grupo Socialista; Patricia Alba será portavoz en la Comisión de Educación; Daniel Pérez, portavoz en la Comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; y Ana Villarejo, portavoz en la Comisión de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.