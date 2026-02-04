El PSOE llevará a comisión municipal "la paralización inmediata" de la instalación de las estatuas en el Puerto

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, y ediles del PSOE, en una imagen de archivo - PSOE

MÁLAGA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga llevará a comisión una moción para pedir "la paralización inmediata y cautelar" de la instalación de las dos grandes estatuas del artista ceutí Ginés Serrán Pagán que la Autoridad Portuaria pretende ubicar en la entrada del recinto.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha señalado que las obras "carecen de la licencia municipal necesaria" y "de los informes preceptivos de la Junta de Andalucía al encontrarse en un entorno protegido".

Pérez ha explicado que la presentación de una moción en la Comisión de Ordenación del Territorio ante lo que considera una actuación que "no reúne las condiciones para ponerse en un lugar emblemático de la ciudad".

Según Pérez, el Ayuntamiento "tiene la obligación de enviar una inspección a través del área de Urbanismo para impedir esta instalación", rechazando la postura del alcalde, Francisco de la Torre, a quien acusa de "ponerse de perfil" y de "pegarle una patada a la lata al alegar falta de competencias".

"El Ayuntamiento tiene competencia a la hora de conceder una licencia de obra para unas actuaciones que se hagan en el Puerto y que no sean de actividad meramente de autoridad portuaria", ha aclarado en un comunicado Pérez, que ha añadido que la instalación de estas esculturas "sin relación con Málaga" supone un "atentado patrimonial, ya que el entorno es un Bien de Interés Cultural (BIC) y estas figuras no tienen ningún nexo con la ciudad de Málaga".

Por su parte, el concejal socialista Mariano Ruiz ha calificado el procedimiento seguido por el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, como "muy chocante" y ha criticado que actúe "de espaldas a la ciudad".

También ha explicado que, "si bien los entornos portuarios no requieren licencias para actividades propias de su función, la instalación de dos peanas para dos grandes estatuas no es actividad portuaria" y, por tanto, "requiere tramitación urbanística".

"Hemos solicitado una inspección urbanística ante estas actuaciones para que levanten actas y para que sancionen", ha confirmado Ruiz, que ha añadido que el PSOE exigirá "formalmente que se paralice su instalación en tanto en cuanto estas peanas no cuenten con licencia urbanística como se defenderá con una moción en la próxima comisión municipal de Ordenación del Territorio".

Asimismo, el concejal ha alertado de que "las estatuas carecen de la autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, un requisito indispensable dado que la ubicación se encuentra dentro del perímetro de un Bien de Interés Cultural y de un entorno protegido por el Pepri".

"Si Carlos Rubio considera que no tiene que pedir permiso para cualquier cosa que haga, como si el Puerto no fuera parte de esta ciudad, el Ayuntamiento de Málaga no puede quedarse de perfil. Paco de la Torre debe responder", ha concluido Ruiz.