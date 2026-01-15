El PSOE de Málaga "apoyará la retirada de reconocimientos" a Julio Iglesias "si se concretan" los delitos denunciados

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una foto de archivo. - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A

MIJAS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha señalado este jueves que su partido "apoyará la retirada de reconocimientos" concedidos por instituciones al cantante Julio Iglesias "si se concretan" los presuntos delitos por los que ha sido denunciado.

Así lo ha venido a trasladar el líder del PSOE malagueño en una atención a medios en Mijas (Málaga), y a preguntas de los periodistas sobre la retirada de reconocimientos, como el del nombre de una calle en Marbella, que se plantea para Julio Iglesias tras las denuncias de dos trabajadoras contra el artista por presuntos delitos como los de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre.

"Desde el Partido Socialista tenemos claro que los hechos que se han denunciado son absolutamente incompatibles con cualquier reconocimiento de esta naturaleza, y en esa línea trabajaremos", ha aseverado Josele Aguilar.

No obstante, ha apostillado que "hay que esperar" primero "a que avancen un poco más las investigaciones judiciales" que se vayan a llevar a cabo, antes de proceder a la retirada de "reconocimientos dados por instituciones".

"Hay que esperar un poco más que avancen esas investigaciones judiciales de estos hechos, que se concreten", ha incidido en defender Josele Aguilar antes de sentenciar que, "si se concretan estos hechos que se han denunciado", el PSOE "desde luego apoyará la retirada de estos reconocimientos que son incompatibles con ese tipo de comportamientos", ha zanjado.