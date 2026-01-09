PSOE Málaga califica de "anuncio fake" del alcalde "que retrase construcción de VPO hasta las siguientes elecciones"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga califica de “anuncio fake” del alcalde, Francisco de la Torre, “que retrase la construcción de VPO hasta las siguientes elecciones” - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado el que considera "grave fracaso" de la política de vivienda del equipo de gobierno del PP en el Consistorio, y la que ha calificado de "anuncio falso, un anuncio fake y propagandístico" en referencia la promesa del alcalde, Francisco de la Torre, de construir 17.000 viviendas en la próxima legislatura.

Según el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, "antes de prometer 17.000 viviendas, el alcalde debería explicar por qué no ha sido capaz de cumplir las 8.700 que prometió para esta legislatura. Tras tres años, ni siquiera se ha terminado la mitad", ha señalado Pérez, quien ha advertido de que "Paco de la Torre no cumplirá ni lo prometido ni puede comprometerse seriamente a nuevas cifras irreales".

En rueda de prensa acompañado de su grupo municipal, Daniel Pérez ha alertado de que Málaga sufre una "emergencia habitacional", con el precio de la vivienda duplicado en la última década y una política de alquiler "nefasta e inexistente".

También se ha hecho eco de datos recientes de portales inmobiliarios, según los cuales el precio del metro cuadrado ya ha superado los 3.800 euros en venta, mientras que en operaciones de alquiler se encuentra en torno a 16 euros el metro cuadrado, lo que supone subidas del 15% interanual en la compra y cercana al 5% interanual en arrendamiento, respectivamente. "Málaga no necesita viviendas para especular, necesita hogares para vivir", ha subrayado el líder de los socialistas en el Ayuntamiento.

En este sentido, Pérez ha criticado que "lo único que ha crecido durante esta legislatura han sido las viviendas de uso turístico, que han pasado de unas 8.000 en 2023 a más de 13.000 en la actualidad. Málaga, con 600.000 habitantes, tiene más viviendas turísticas que Barcelona, que supera los dos millones de habitantes. Esta es la consecuencia directa de las políticas del PP, expulsar a los vecinos y vecinas de su ciudad".

Ha criticado además que el Ayuntamiento "haya retirado en años anteriores 37 millones de euros al Instituto Municipal de la Vivienda sin reponerlos", y que la construcción de vivienda pública dependa casi en exclusiva de la financiación del Gobierno de España y de los fondos europeos impulsados por el presidente Pedro Sánchez. "No hemos escuchado al alcalde exigir ni un solo plan de financiación a la Junta de Andalucía para vivienda protegida o rehabilitación", ha añadido.

"El mercado no puede seguir siendo la ley de la jungla. Málaga necesita más de 20.000 viviendas asequibles para que quienes se han visto obligados a marcharse puedan volver", ha defendido Pérez, quien ha reclamado más suelo para VPO, la reducción de las viviendas turísticas y la aplicación de la Ley de Vivienda, incluyendo la declaración de Málaga como zona tensionada. "Lo que funciona en otras ciudades hay que copiarlo", ha insistido.

Por su parte, la concejala socialista y responsable de Vivienda, Carmen Martín, ha criticado que el PP "intenta ocultar la emergencia habitacional con promesas falsas y propaganda". Como ejemplo, ha citado el caso de las 35 viviendas de la calle Ingeniero José María Garnica, cuyas adjudicatarias llevan más de dos años esperando la entrega tras haber abonado más de 42.000 euros. "Estas familias se sienten abandonadas por una administración en la que confiaron. El alcalde pasó junto a ellas sin dignarse a escucharlas", ha lamentado la responsable socialista.

Martín ha dicho que en la última convocatoria de viviendas en alquiler, 17.000 personas optaron a solo 253 viviendas, lo que evidencia "la falta de oferta asequible". También ha criticado la escasa ejecución presupuestaria del IMV, que apenas alcanza el 30%, y el "escándalo" de las ayudas al alquiler, porque "en 2024 solo seis familias recibieron ayudas y en 2025 apenas cinco. Son ayudas que no ayudan", ha añadido la edil del PSOE.

"Mientras el problema se agrava, el PP mantiene el mismo presupuesto, ni un euro más, y sigue empujando a jóvenes y familias fuera de sus barrios", ha agregado Carmen Martín, que ha exigido al alcalde "políticas valientes", la limitación de las viviendas turísticas y que la Junta de Andalucía declare Málaga zona tensionada para frenar la escalada de precios.