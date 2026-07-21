El PSOE de Málaga contrapone las inversiones del Gobierno con el "abandono" de la Junta en Marbella y San Pedro

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar - PSOE DE MÁLAGA

MARBELLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha contrapuesto este martes el compromiso inversor del Gobierno de España con el municipio malagueño de Marbella y San Pedro Alcántara frente al "abandono total" de la Junta de Andalucía. Aguilar ha destacado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destinado "más de 125 millones de euros a una decena de actuaciones en el municipio, mientras que el Gobierno de Juanma Moreno sigue sin ejecutar los principales proyectos comprometidos con la ciudad".

Durante una rueda de prensa celebrada junto a las obras del estadio de atletismo de Nueva Andalucía, acompañado por la portavoz socialista en Marbella, Isabel Pérez, Aguilar ha señalado que las inversiones estatales se traducen en proyectos "concretos, constantes y que los vecinos pueden ver, tocar y disfrutar".

Entre estas actuaciones ha citado la ampliación del Hospital Costa del Sol, la residencia de mayores del Trapiche, la instalación de pantallas acústicas en la A-7, la naturalización del río Guadaiza y la propia instalación deportiva de Nueva Andalucía.

El responsable socialista ha explicado que el estadio de atletismo tiene un presupuesto cercano a los 11,5 millones de euros, de los que el Gobierno de España aporta alrededor de 9,5 millones, el 85% del coste total, mediante fondos europeos. "Son los mismos fondos que el PP intentó torpedear y que ahora permiten sacar adelante inversiones necesarias para Marbella y San Pedro", ha afirmado.

Aguilar ha contrastado estas actuaciones con "la falta de inversiones autonómicas". "¿Dónde está el Gobierno de Juanma Moreno? Ninguna de las inversiones que la Junta se comprometió a realizar en Marbella o San Pedro se ha iniciado ni aparece presupuestada", ha señalado.

Como ejemplo, ha mencionado la Ciudad de la Justicia, "una promesa que se repite año tras año sin ningún avance". Asimismo, ha anunciado que el PSOE volverá a trasladar al Parlamento de Andalucía las reivindicaciones relacionadas con los centros educativos, la residencia pública, la movilidad y las infraestructuras judiciales del municipio.

Por su parte, Pérez ha recordado que en los terrenos de Nueva Andalucía ya existía un complejo deportivo con pista, campo de fútbol y piscina, por lo que la actuación no supone crear una instalación completamente nueva. Además, ha señalado que el proyecto fue anunciado en 2022 con el compromiso de finalizarlo en el verano de 2023, pero continúa en obras en 2026.

"Ángeles Muñoz volvió a prometer una actuación sin saber de dónde iba a sacar el dinero y, una vez más, ha tenido que ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que aporte los recursos necesarios para terminarla", ha asegurado.

Pérez también ha criticado que la pista no podrá ser homologada para acoger competiciones completas porque no contempla modalidades de lanzamiento como la jabalina. "Marbella necesita unas instalaciones deportivas completas, preparadas para nuestros atletas y capaces de albergar campeonatos", ha defendido.

La portavoz socialista ha lamentado que el municipio siga sin contar con un estadio de fútbol, una piscina olímpica o una pista de atletismo plenamente homologada.

"Los datos son claros: quien está invirtiendo en Marbella y San Pedro es el Gobierno de España. Mientras tanto, la aportación de la Junta de Andalucía es prácticamente inexistente y el Ayuntamiento termina asumiendo competencias que corresponden al Gobierno autonómico", ha concluido.