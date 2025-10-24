PSOE de Málaga cree "una absoluta vergüenza" la respuesta de Moreno a la crisis de las mamografías

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, junto al secretario de Políticas del Estado del Bienestar del PSOE de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha calificado de "absoluta vergüenza" la respuesta del Gobierno andaluz ante la crisis del programa de detección precoz del cáncer de mama y ha vuelto a criticar que "un mes después de destaparse el fallo en el sistema de cribado, el Ejecutivo de Juanma Moreno sigue sin aclarar cuántas mujeres se han visto afectadas en Andalucía y, en concreto, en la provincia de Málaga".

En rueda de prensa este viernes, junto al secretario de Políticas del Estado del Bienestar del PSOE de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, Aguilar ha criticado la actitud del presidente de la Junta durante los debates celebrados esta semana en el Parlamento andaluz.

"El presidente Moreno Bonilla ha estado ausente, escondido, dejando el sillón vacío mientras miles de mujeres esperan respuestas", ha señalado, al tiempo que ha indicado que "en más de cinco horas de debate, no ha sido capaz de decirnos cuántas mujeres están afectadas por esta crisis sanitaria ni de asumir ninguna responsabilidad".

El líder socialista en Málaga ha acusado al Gobierno andaluz de "mentir obscenamente, al afirmar que todas las mujeres afectadas habían sido ya contactadas para repetir las pruebas antes del 30 de noviembre". "Si eso fuera cierto, deberían poder decirnos cuántas son", ha subrayado.

"Lo que no puede hacer Moreno Bonilla es criminalizar, desprestigiar, maltratar, y atacar a las mujeres, que son las víctimas de esta situación, ni culpar a los profesionales sanitarios, que también están siendo víctimas de la desorganización y del deterioro del sistema público de salud", ha advertido.

Aguilar ha recordado que el presidente andaluz "despidió a 18.000 profesionales sanitarios tras la pandemia" y que su Gobierno "ha destinado 533 millones de euros este verano a la sanidad privada, debilitando los recursos del sistema público".

"Cuando se desmantela la sanidad pública, cuando se deriva dinero a la privada, cuando se precariza a los profesionales, estas son las consecuencias", ha afirmado el socialista, quien ha añadido que "de eso solo hay un responsable: el Gobierno de Moreno Bonilla".

Ante esta situación, el secretario general del PSOE de Málaga ha hecho "un llamamiento a la ciudadanía a defender el sistema público de salud. "Debemos solidarizarnos con las mujeres afectadas por este escándalo, exigir que se les dé una respuesta y apoyar a los profesionales sanitarios, que en condiciones infames siguen salvando vidas cada día", ha declarado.

Aguilar ha afirmado que el Gobierno andaluz "no puede seguir poniendo en riesgo la vida de las mujeres por su incompetencia y por su modelo de gestión privatizadora"."El PSOE de Málaga estará del lado de las víctimas, de los profesionales y de la defensa firme de la sanidad pública, frente a un presidente que ha demostrado una falta absoluta de empatía, de transparencia y de respeto", ha finalizado.