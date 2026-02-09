El PSOE de Málaga critica el "abandono histórico" de Juanma Moreno y Ángeles Muñoz con Marbella y San Pedro Alcántara

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamien to de Marbella, Isabel Pérez, han criticado los que han considerado "flagrantes incumplimientos" y "abandono histórico" con la ciudad. - PSOE MÁLAGA

Los socialistas señalan que el Ayuntamiento está asumiendo casi 30 millones de euros en obras que son competencia autonómica exclusiva

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la diputada en el Congreso y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, han criticado los que han considerado "flagrantes incumplimientos" y "abandono histórico" del Gobierno de Juanma Moreno con Marbella y San Pedro Alcántara.

Así, Aguilar ha presentado la campaña sobre los incumplimientos de Juanma Moreno y durante su intervención ha subrayado que Marbella y San Pedro Alcántara "se sitúan entre los municipios más perjudicados por la gestión del Gobierno andaluz", y ha asegurado que el presidente de la Junta "ha prometido mucho, pero ha cumplido poco o nada".

El responsable socialista ha afirmado que el PSOE ha detectado al menos una veintena de compromisos incumplidos por Juanma Moreno en el municipio. En este sentido, ha destacado que la sanidad pública es la gran abandonada por el Ejecutivo autonómico.

A este respecto, Aguilar ha criticado que obras que debían haber sido financiadas por la Junta han terminado pagándose con fondos del Gobierno de España, como el Hospital Costa del Sol, "o directamente con los impuestos de los marbelleros y marbelleras, como ha ocurrido con el consultorio de Ricardo Soriano".

"La Junta ni ha pagado las obras ni ha contratado el personal sanitario necesario. La atención sanitaria pública en Marbella sigue siendo un desastre, mientras la sanidad privada continúa ganando terreno", ha criticado Aguilar, quien también ha recordado el bloqueo de infraestructuras clave como el nuevo colegio en Bello Horizonte, el Palacio de Justicia, la estación de autobuses de San Pedro Alcántara o la ampliación del Puerto de La Bajadilla.

Según el secretario general de los socialistas malagueños, estas eran infraestructuras "que el PP reclamaba insistentemente durante los gobiernos socialistas y que ahora mantienen paralizadas".

Aguilar también se ha referido a la actitud del presidente de la Junta, y ha señalado que "no hay noticias de sus promesas ni tampoco de su presencia física en la ciudad de forma abierta". "Tras ser abucheado en una de sus visitas, la siguiente, para presentar su libro, la realizó de tapadillo", ha dicho.

Finalmente, el secretario general de los socialistas malagueños ha exigido a Moreno "que abandone la propaganda y el autobombo para empezar a cumplir de una vez con sus compromisos con los vecinos y vecinas de Marbella y San Pedro Alcántara".

DEUDA CON LA JUNTA

Por su parte, según ha detallado Isabel Pérez, la lista de promesas rotas supera ya los 20 proyectos fundamentales, "y además la ciudad sigue adeudando a la Junta 51 millones que el PP se comprometió a perdonar".

La concejala portavoz del PSOE de Marbella ha hecho un repaso por las infraestructuras "que siguen en el cajón a pesar de los anuncios electorales del PP". Entre ellas, ha destacado el Palacio de Justicia, "una infraestructura vital para el municipio que sigue bloqueada, o la eterna promesa de la Estación de Autobuses de San Pedro, que sigue sin ser una realidad.

En materia educativa, Pérez ha calificado de "insulto" la situación del Colegio Bello Horizonte, mientras que en sanidad la situación es "crítica". "Vemos cómo el Hospital de la Costa del Sol se ha ampliado con fondos europeos, pero la Junta es incapaz de dotarlo de los médicos y el personal necesario para que la infraestructura sea útil", ha criticado la portavoz.

Uno de los puntos más críticos de la crítica de Pérez se centra en el desvío de fondos municipales para cubrir competencias que corresponden a la Junta de Andalucía. Así, ha cifrado en casi 30 millones de euros el dinero de los ciudadanos destinado a obras autonómicas.

"Esto incluye consultorios, edificados con dinero municipal pero que siguen careciendo de refuerzos en la plantilla médica; los accesos al Palacio de Justicia, financiados por el consistorio ante la inacción de la Junta; y la carretera de Istán, otra obra asumida por el Ayuntamiento que debería haber ejecutado el gobierno de Juanma Moreno", ha expuesto.

"Es inadmisible que Ángeles Muñoz permita que el dinero de nuestros vecinos tape los agujeros y la falta de gestión de sus jefes en Sevilla. Marbella está pagando dos veces por servicios que no recibe", ha subrayado Pérez.

La portavoz socialista también ha señalado el que ha considerado "engaño masivo" que supuso el clamor por la ampliación del Puerto de La Bajadilla, "un proyecto del que el PP hizo bandera y que ahora ha dejado caer en el olvido absoluto".

Finalmente, Pérez ha exigido soluciones urgentes para el saneamiento de las playas. "No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras nuestras costas sufren la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas. Es una competencia de la Junta que afecta directamente a nuestro principal motor económico", ha concluido.