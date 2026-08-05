El PSOE de Málaga critica "el grave deterioro de la sanidad pública" en la comarca del Guadalhorce

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, junto a otros dirigentes socialistas en las puertas del Hospital del Valle del Guadalhorce. - PSOE MÁLAGA

CÁRTAMA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Málaga ha criticado este miércoles el "grave deterioro" de la sanidad pública en la comarca del Guadalhorce y ha exigido al Gobierno andaluz de Juanma Moreno la reapertura de las consultas de tarde en los centros de salud, el refuerzo del Hospital del Valle del Guadalhorce y el cumplimiento de los compromisos sanitarios pendientes en municipios como Cártama y Alhaurín el Grande.

Durante una comparecencia a las puertas del Hospital del Valle del Guadalhorce, en la localidad malagueña de Cártama, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado que este verano la Junta "haya cerrado por las tardes 43 centros de salud y consultorios en la provincia, entre ellos todos los de la comarca del Guadalhorce".

"En una época en la que la población aumenta, la Junta no refuerza la sanidad pública, sino que la reduce. Parece que Moreno quiere que nadie enferme por las tardes", ha dicho Aguilar, quien ha lamentado que los vecinos de la comarca sigan teniendo que desplazarse al Hospital Regional o al Clínico "por falta de profesionales, especialidades y recursos en el Hospital del Guadalhorce".

Según ha recordado, "este centro hospitalario fue construido durante los gobiernos socialistas precisamente para atender a una comarca que ya supera los 160.000 habitantes y continúa creciendo". "Los vecinos del Guadalhorce no son andaluces de segunda y tienen derecho a una sanidad pública de calidad", ha defendido.

Asimismo, ha anunciado que el PSOE llevará "esta situación al Parlamento de Andalucía para exigir explicaciones por el cierre de los centros de salud, la infrautilización del hospital y el deterioro planificado de la sanidad pública". "Moreno Bonilla lleva ocho años debilitando los servicios públicos para favorecer el negocio de la sanidad privada, y Málaga es la provincia donde más seguros privados se contratan", ha señalado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Coín, Salvador Rojas, ha acusado al presidente andaluz de "abandonar al Guadalhorce pese a presumir de ser de la comarca" y ha recordado que "la promesa de implantar un servicio de urgencias pediátricas en el Hospital del Valle del Guadalhorce, anunciada por la Junta en 2022, sigue sin cumplirse".

Rojas también ha denunciado "la falta de inversiones sanitarias en municipios como Coín, Cártama, Álora, Pizarra o Alhaurín el Grande, donde la población no ha dejado de crecer sin que aumenten los recursos asistenciales". Además, ha recordado "los problemas sufridos el pasado verano en el hospital por la falta de personal, una situación que ha calificado de inadmisible".

El diputado provincial y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Cártama, Miguel Espinosa, ha reclamado "la incorporación de una segunda ambulancia de urgencias para un municipio que roza los 30.000 habitantes y donde la única ambulancia disponible provoca que muchos vecinos no puedan ser atendidos con rapidez cuando está realizando otro servicio".

Espinosa también ha reprochado a la Junta "el incumplimiento de la construcción del nuevo centro de salud de Cártama pueblo, comprometido hace años y del que todavía no se ha colocado ni un solo ladrillo, así como la falta de profesionales sanitarios, que provoca retrasos en las citas y una atención insuficiente para la población".

Por último, la secretaria general del PSOE de Alhaurín el Grande, Marina Maldonado, ha criticado también "el cierre vespertino del centro de salud del municipio entre el 1 de julio y el 11 de septiembre" y ha reclamado un segundo equipo de urgencias prometido por el Gobierno andaluz. "No podemos permitir que nuestros servicios sanitarios sigan deteriorándose mientras Moreno Bonilla incumple una promesa tras otra", ha destacado.

Los socialistas han asegurado que continuarán "impulsando iniciativas institucionales y manteniendo la presión política para que la Junta de Andalucía revierta los recortes y garantice una sanidad pública de calidad para todos los vecinos del Guadalhorce".