El PSOE de Málaga critica la "manifestación del fango" organizada por el PP en Madrid este domingo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado este viernes la "manifestación del fango" organizada por el PP en Madrid este domingo.

"Es una bulo-manifestación, si me permite. Lo que se va a hacer es protestar contra un Gobierno en base a bulos, mentiras e insidias, es fango de pancarta, o hacer de las pancartas una expresión del fango al que el Partido Popular nos tiene acostumbrados", ha manifestado en Antequera (Málaga) tras preguntas de los periodistas.

Aguilar ha añadido que "tenemos un Gobierno que acaba de publicar unos datos de empleo históricos, también en la provincia de Málaga. El paro en el conjunto de España se ha reducido por debajo de los dos millones y medio. No ocurría desde hace 17 años. Los afiliados a la Seguridad Social se aproximan ya a 21,8 millones. El paro juvenil se está reduciendo en números históricos. La brecha salarial de género entre hombres y mujeres también se está reduciendo gracias a medidas impulsadas por este Gobierno", ha resumido.

En este sentido, ha recordado que el PP "siempre ha estado en contra de esas medidas": "Estuvo en contra de la reforma laboral, del salario mínimo interprofesional y de la subida de las pensiones".

"Lo que tenemos es a un Partido Popular que ahora va a seguir haciendo esas políticas en plena manifestación, es decir, simplemente ponerse en contra del Gobierno de España e intentar socavar y derribar al Gobierno de Pedro Sánchez no con datos económicos, no con la situación real de España, no con la situación real de los españoles, sino en base a bulos, mentiras y propaganda insidiosa", ha concluido.