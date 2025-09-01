El PSOE de Málaga destaca "el cambio que representa Montero" en su apertura del curso frente a los "engaños" de Moreno

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, junto al vicesecretario general y la presidenta de su formación, Ignacio López y Marisa Bustinduy, respectivamente. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha abierto el curso político este lunes, 1 de septiembre, y ha destacado "el cambio que representa María Jesús Montero" para Andalucía frente a los "engaños a los andaluces y a los malagueños del presidente de la Junta, Juanma Moreno".

Los socialistas han mantenido una reunión de su Interparlamentaria para preparar el comienzo de este año político, marcado por la convocatoria de las elecciones andaluzas, previstas para el primer semestre de 2026, según han informado el coordinador de esta y vicesecretario general del partido en Málaga, Ignacio López, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en rueda de prensa.

Aguilar ha manifestado que "arrancamos un curso político y un ciclo electoral, que va a empezar con las elecciones autonómicas, las andaluzas, y casi sin solución de continuidad tendremos las municipales y también las generales", ya en 2027.

Citas para las cuales, a su juicio, "el Partido Socialista en Málaga está preparado y dispuesto y con mucho ánimo y con el convencimiento de que si somos capaces de generar una movilización importante en nuestro electorado, no hay nada escrito y la situación en Andalucía puede cambiar. Ese cambio en marcha que representa María Jesús Montero".

"Moreno es el político que más ha engañado a los andaluces y concretamente a los malagueños. Porque si uno toma el programa electoral con el que llegó en 2018 y lo compara con los resultados de gestión de su Gobierno, verá como es toda una lista de incumplimientos, de mentiras y de engaños que tuvo con los malagueños", ha dicho el también diputado en el Parlamento de Andalucía, al tiempo que ha agregado que "no hay que olvidar que Málaga es la provincia andaluza que siempre ha estado la última o la penúltima en inversiones en la Junta".

Así, y tras criticar que, "con 12.000 millones más", la situación de la sanidad pública en Andalucía es peor que cuando abandonaron el Gobierno autonómico y "siendo la sanidad pública malagueña la que está teniendo peor el resultado", ha instado a la delegada de la Junta en Málaga y presidenta del PP en la provincia, Patricia Navarro, a que "levante la voz y defienda los intereses generales de Málaga, en vez de defender los intereses particulares de Moreno, como hace permanentemente"

"Hay que exigirle a Navarro que demande recursos para la sanidad pública, que dejen de derivarse recursos a la sanidad privada y que se inviertan los recursos necesarios y se cumplan las promesas con la sanidad pública malagueña", ha añadido Aguilar, tras señalarla como "responsable" de la situación y de no trabajar "para que la sanidad pública malagueña ocupe el lugar que merece".

Por otro lado, ha asegurado que "no basta con que se diga que va a haber un tercer hospital en Málaga, que ya vamos por el 2032, porque todavía no se ha puesto ni una primera piedra". Y, a renglón seguido, ha preguntado que "mientras, en estos siete años, ¿qué hacemos? ¿Se siguen engordando las listas de espera? ¿Se siguen derivando pacientes a la privada? ¿Se siguen aumentando las listas de espera quirúrgicas? ¿Sigue muriendo gente esperando tratamiento?".

Cuestionado sobre el paquete de medidas anunciado por el PP el pasado miércoles para pedir al Gobierno central las "necesidades de los malagueños" y las críticas de Navarro al PSOE de Málaga, Aguilar ha dicho que "nosotros no vamos a parar nunca de reivindicar aquello que Málaga necesita. Pero es que, como siempre digo, el Gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero --ministra de Hacienda-- nos lo pone bastante fácil".

"Si aquí va a haber una ampliación del aeropuerto, donde va a duplicar la superficie del aeropuerto, es gracias a que hay un Gobierno de Sánchez que lo va a hacer", ha agregado. También ha recordado que "en todos los gobiernos, de la Junta y del Gobierno central, todos hemos hablado del tren litoral, pero la primera vez que se ha gastado dinero y se está haciendo un proyecto al respecto es con el Gobierno de Pedro Sánchez".

De este modo, el socialista ha considerado que "si se están haciendo mejoras, como estoy diciendo, y se están estudiando las mejoras de accesibilidad a infraestructuras básicas como la A7 o la AP7, es gracias al Gobierno de Pedro Sánchez".

También ha dicho que "nunca los ayuntamientos, incluido el de Málaga, habían recibido tantos fondos como los que estaban dando, gracias a la participación en los impuestos estatales desde el Gobierno de España". Asimismo, ha insistido en que "a Málaga Juan Manuel Moreno no le viene bien, sin embargo, María Jesús Montero sí le ha venido y le va a seguir viniendo muy bien a Málaga".

CURSO POLÍTICO NACIONAL

El también represente socialista en el Congreso de los Diputados, Ignacio López, cuestionado por el inicio del curso político estatal, ha recordado que este "empieza con una propuesta de emergencia climática, una emergencia que mata, que quema y que provoca sequía, y lo hemos visto aquí también en Málaga".

"Por lo tanto, vamos a comenzar fuertes, preocupados por el futuro de España, preocupados por el futuro del Planeta Tierra, que es donde nosotros vivimos", ha continuado López.

Por último, ha dicho que en el PP "están preocupados por el futuro, cuando la legislatura es hasta 2027" y ha animado a los 'populares' a tener "paciencia" porque "hay que respetar a la gente, para que la gente vote".