El PSOE de Málaga estudia presentar recurso sobre la remodelación de la Gerencia de Urbanismo por consultora privada

El portavoz socialista Daniel Pérez y el concejal socialista y consejero en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Mariano Ruiz, en apoyo al GMU. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que está "estudiando interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras conocer la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)" que avala, de "manera no definitiva", la remodelación de la estructura interna de la Gerencia Municipal de Urbanismo efectuada por el equipo de gobierno del Partido Popular a través de una consultora privada.

Según ha detallado la formación en una nota, esta decisión se produce meses después de la denuncia por esta remodelación interna del área de Urbanismo "en manos de una consultora privada contratada por el Ayuntamiento".

El portavoz socialista Daniel Perez ha concretado que en una sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga ya dio "parcialmente" la razón al PSOE al considerar "contrario a derecho" que la reestructuración organizativa de la Gerencia partiera de una consultora privada contratada por el Ayuntamiento.

"Esa primera resolución judicial evidenció que se había vulnerado el principio de intervención pública en la gestión de un área tan sensible como Urbanismo", ha afirmado, motivo por el que siguen "convencidos" de que hay "motivos jurídicos suficientes" para recurrir ante el Supremo.

Por su parte, el concejal socialista y consejero en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Mariano Ruiz, ha subrayado que la denuncia del PSOE "no responde a una cuestión política, sino al deber institucional de velar por la legalidad y la buena administración".

Además, Ruiz ha apuntado que el fallo del TSJA admite recurso de casación, por lo que la cuestión no está cerrada, "sino que la estamos estudiando", y ha insistido en que el objetivo es "garantizar que las decisiones estructurales del Ayuntamiento se adopten con pleno respecto a la ley, con transparencia y no delegando a consultoras externas".

Asimismo, el edil socialista ha señalado que el partido socialista mantiene su "compromiso de defender la legalidad, la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos municipales", especialmente en lo que respecta a la intervención de empresas privadas en decisiones que, según los socialistas, "corresponden exclusivamente a funcionarios y órganos públicos", más aún en un "motor de desarrollo de la ciudad, como es la Gerencia Municipal de Urbanismo".