El PSOE de Málaga exige que se evite el cierre de la cafetería de Parcemasa y acusa a alcalde de dejadez

Pérez critica que falta de seguimiento por gerente y regidor ha abocado al cierre del servicio, dejando en la calle a 16 trabajadores

MÁLAGA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha comparecido este jueves junto a los trabajadores de la cafetería de Parcemasa para criticar "la inacción del equipo de Gobierno ante el inminente cierre del servicio" y para exigir al alcalde Francisco de la Torre "que intervenga de inmediato para garantizar la continuidad de la cafetería, preservar los puestos de trabajo y mantener la atención que merecen las familias malagueñas que acuden al cementerio".

"Venimos a lanzar un grito de auxilio. No se trata solo de evitar que 16 trabajadores acaben en la calle, que también. Es que estamos dejando a Málaga sin un servicio esencial en un espacio tan delicado como es Parcemasa", ha lamentado Pérez.

"Cuando una familia llega para despedir a un ser querido, lo que espera es un mínimo de refugio, un café caliente, un entorno digno. ¿De verdad Paco de la Torre quiere sustituir eso por una máquina 'vending'?", ha expuesto.

El portavoz del PSOE ha exigido al alcalde que asuma su responsabilidad y saque un nuevo pliego de condiciones para adjudicar el servicio, permitiendo que una nueva empresa asuma la deuda y subrogue a los trabajadores.

"Si no lo hace es por negligencia, como ha demostrado ya demasiadas veces. Después de 25 años de gobierno, lo que demuestra Paco de la Torre es una pésima gestión y un abandono absoluto de los servicios públicos".

Pérez ha pedido además el cese inmediato del gerente de Parcemasa, a quien acusa de haber "dejado morir la cafetería por pura dejadez, sin ejercer la más mínima labor de seguimiento, control o inspección". "Si hoy estamos aquí, es porque el alcalde ha mirado para otro lado mientras el servicio se hundía. Y ahora solo puede solucionarlo él. Que no se esconda más".

Por su parte, Andrés Sánchez, representante de los trabajadores, ha hecho un llamamiento directo al alcalde para evitar el cierre de la cafetería, actualmente en concurso de acreedores: "Le pido que recapacite, que tome cartas en el asunto, porque no entendemos cómo se puede dejar a Málaga sin un servicio tan básico y necesario. Una máquina de 'vending' jamás podrá sustituir un plato caliente, un café recién hecho, un pitufo...".

Sánchez ha explicado que, según el administrador concursal, el cierre aún puede evitarse si el alcalde solicita una prórroga judicial hasta que se saque una nueva licitación. "La jueza no está en contra del servicio, al contrario. Solo falta voluntad política. Hay empresarios dispuestos a asumir la deuda, subrogar a los trabajadores y continuar el servicio. Solo falta que el alcalde actúe. Y es el único que puede hacerlo".

"Llevamos más de 30 años trabajando aquí. Somos 16 padres y madres de familia que lo único que pedimos es poder seguir dando un servicio digno a la ciudad", ha dicho. "He pedido una reunión personalmente con el alcalde y no he recibido respuesta. Me veo obligado a acudir a los medios porque estamos al límite. Esta cafetería no puede morir por desidia política".