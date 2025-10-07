El PSOE de Málaga exige a Moreno la dimisión de la consejera de Salud por los fallos en el cribado de cáncer de mama

La secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía, Estefanía Martín, y la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, entre otras, en rueda de prensa. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la dimisión inmediata de la consejera de Salud, Rocío Hernández, tras los graves fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.

En rueda de prensa, la secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía, Estefanía Martín, y la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, que han comparecido junto a la secretaria de Igualdad del partido, Yolanda Florido, y la secretaria de Movimientos Sociales, Rosa del Mar Rodríguez, han criticado que la gestión del Gobierno andaluz ha puesto en riesgo la salud de miles de mujeres.

Estefanía Martín ha asegurado que "nos enfrentamos a la mayor crisis sanitaria que hemos tenido en Andalucía en toda la democracia, una crisis provocada por el propio Gobierno andaluz, que debía garantizar una sanidad pública y de calidad y que, sin embargo, la está desmantelando".

"Estamos hablando de un Gobierno que sabía perfectamente desde hace años lo que estaba ocurriendo con el cribado de cáncer de mama, porque las mujeres lo venían denunciando y porque existían estudios que situaban a Andalucía con la mayor tasa de mortalidad del país, y concretamente a Málaga como la segunda provincia andaluza con mayor mortalidad por esta causa", ha señalado.

Martín ha acusado al Ejecutivo de Moreno de actuar con "dejadez e irresponsabilidad" hacia las mujeres andaluzas. "A pesar de conocer la situación, no asumieron responsabilidades y además privatizaron un servicio que funcionaba correctamente, como era el programa de detección precoz del cáncer de mama", ha añadido.

"Tenemos a un Gobierno andaluz que no cree en el sistema público sanitario, cuyo presidente ha llegado a decir que no es viable. Esa es la hoja de ruta del Partido Popular: desmantelar lo público, privatizar y mirar hacia otro lado mientras se pone en riesgo la vida de las mujeres", ha afirmado.

La responsable socialista ha sido contundente al rechazar la actitud del presidente andaluz. "Las mujeres andaluzas no vamos a permitir que Moreno Bonilla nos trate con paternalismo. Su tono condescendiente es reflejo del machismo institucional con el que afronta esta crisis. Le exigimos respeto, transparencia y soluciones inmediatas", ha dicho.

Martín ha avanzado que el PSOE "va a reclamar la responsabilidad política del presidente de la Junta y de la consejera de Salud", exigiendo la puesta en marcha de un plan urgente para reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y garantizar la seguridad de todas las mujeres afectadas.

"Además, reclamamos que el Gobierno andaluz acepte la quita de deuda ofrecida por el Gobierno de España, para poder invertir en la sanidad pública y contratar los profesionales que Andalucía necesita. Moreno no puede seguir rechazando recursos que servirían para proteger la salud de los andaluces y andaluzas", ha concluido.

Por su parte, la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, ha recalcado que "no estamos ante un error ni un fallo técnico, sino ante la responsabilidad directa de Juanma Moreno Bonilla".

"Desde que gobiernan, el PP se ha dedicado al desmantelamiento progresivo de la sanidad pública. El programa de detección precoz funcionó con éxito durante 30 años hasta que ellos llegaron y lo privatizaron, recortando personal y dejando a Andalucía con 18.000 profesionales sanitarios menos", ha criticado.

Martín ha advertido de que "ya son más de 2.000 mujeres afectadas, pero nadie puede asegurar que no existan más programas de cribado (de otras patologías) que estén sufriendo los mismos problemas".

"Por eso pedimos a Moreno Bonilla el cese inmediato de la consejera de Salud, que asuma su responsabilidad y deje de utilizar un tono paternalista hacia las mujeres. No le preocupa nuestra salud cuando está recortando precisamente en salud mental y atención primaria", ha criticado.

Asimismo, ha exigido que "se cite de forma urgente a todas las mujeres afectadas, reforzando las plantillas y trabajando mañana, tarde y noche si es necesario para revisar las mamografías".

"Moreno Bonilla ha quitado 4.000 millones de euros a la sanidad pública para entregárselos a la sanidad privada. Le exigimos que deje de jugar con la salud de los andaluces y las andaluzas", ha concluido Martín.