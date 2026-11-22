El Portavoz Del PSOE En El Ayuntamiento De Málaga, Mariano Ruiz Araujo. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha exigido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que "rompa su silencio y ejerza de primer edil de todos los malagueños y malagueñas" ante los "graves insultos" proferidos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien recientemente ha calificado de "garrapatera" a "la ciudadanía andaluza" y ha señalado a la comunidad como un "desastre".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Ruiz Araujo ha anunciado que trasladará este asunto a la Junta de Portavoces en el Ayuntamiento mediante una moción institucional para que todos los grupos políticos "se posicionen con claridad".

Al respecto, el dirigente socialista ha emplazado a De la Torre "a descolgar el teléfono para pedir explicaciones a su compañera de partido y exigirle que retire sus palabras de manera pública". "Málaga no puede mirar hacia otro lado mientras desde Madrid se nos insulta, se nos estigmatiza y se nos trata como ciudadanos de segunda que viven de la subvención", ha enfatizado el portavoz socialista.

"Paco de la Torre tiene la obligación moral e institucional de defender el honor de los vecinos y vecinas de esta ciudad. Si no exige una rectificación inmediata a Isabel Díaz Ayuso, estará siendo cómplice de un desprecio intolerable hacia nuestra tierra. No vamos a permitir que los tópicos rancios y el clasismo político de la señora Ayuso manchen el nombre de una tierra solidaria, trabajadora y que ha contribuido de forma decisiva al progreso de toda España, incluida la propia Comunidad de Madrid", ha subrayado Ruiz Araujo, que ha pedido a todos los grupos municipales que respalden esta propuesta.

Así, ha remarcado que en el próximo Pleno se verá "si el señor De la Torre antepone los intereses y la dignidad de Málaga o las siglas de su partido y la obediencia a Génova".