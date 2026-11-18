Archivo - Aparcamiento en una imagen de archivo. - AYTO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE y Con Málaga han exigido este miércoles al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, explicaciones tras la situación judicial de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa), después de que la Fiscalía haya solicitado tres años de prisión para su exgerente, Manuel Díaz Guirado.

Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno, Carmen Casero, ha señalado que "es un procedimiento judicial abierto y Díaz ya no está aquí. Nosotros defenderemos los intereses municipales hasta el final", ha explicado, al tiempo que destacado la "transparencia", por lo que ha rechazado la petición de un pleno extraordinario o la comisión de investigación como quiere la oposición.

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha recordado que "esta causa es fruto de años de fiscalización y de la personación del PSOE como única acusación popular", y ha cuestionado que "las presuntas irregularidades pudieran cometerse sin el conocimiento del alcalde", quien "presidía el Consejo de Administración de la empresa municipal".

"Dudamos muchísimo que toda esta presunta corrupción pudiera haberla ejecutado única y exclusivamente el señor Díaz. No nos vale decir que en Smassa se cometían irregularidades administrativas por costumbre; estas son las consecuencias de desempeñar el mismo puesto de representación política casi 30 años", ha criticado Ruiz Araujo.

De igual modo, ha lamentado que el Ayuntamiento haya esperado hasta este momento para personarse como responsable civil subsidiario, señalando que el equipo de gobierno "solo reacciona cuando no le queda otra", al tiempo que ha advertido de que "estos casos de corrupción nos cuesta la pasta a los malagueños".

Por ello, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital ha anunciado que su grupo municipal va a exigir de nuevo, con una moción, "la constitución de una comisión de investigación que depure responsabilidades políticas" tanto en Smassa como en el conjunto de la contratación pública municipal "porque nos dan los números, tenemos los concejales para hacerlo". "Le damos esa oportunidad a De la Torre para que dé la cara y explique qué ha pasado", ha concluido.

CON MÁLAGA: "EL ACALDE ESTÁ ACORRALADO POR LOS PROCESOS JUDICIALES"

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha advertido de que el alcalde "está acorralado por los procesos judiciales". "Son unos hechos de una extraordinaria gravedad que vuelve a demostrar que Smassa la cueva de Alí Babá", ha criticado y ha recordado que "llevamos años denunciando cómo en esta obra del aparcamiento Pío Baroja se habían cometido irregularidades".

En este punto, se ha preguntado si ¿ha habido mordida en el PP? ¿El PP de Málaga se ha estado financiando de manera irregular a través de estos contratos, porque muy probablemente este sea la punta del iceberg, hechos por la Smassa por el exgerente?". "La pregunta que nos hacemos es cuándo el alcalde va a asumir responsabilidades políticas", ha abundado.

"El señor De la Torre ha sido el presidente de Smassa, por tanto es el máximo responsable político de cualquier tipo de corrupción que se haya podido producir en la empresa y ha estado sin dar la cara durante todo este tiempo", ha criticado Morillas.

"Todavía queda mucha tela que cortar", ha adelantado Morillas, que ha reiterado que "sospechamos que esta puede ser la punta del iceberg", ha reiterado.

Así, ha exigido "la asunción de responsabilidades políticas, que haya un compromiso hoy de que se va a poner en marcha una comisión de investigación para arrojar luz, para que salga a la luz toda la información, para que podamos saber si ha habido mordidas, para que se depuren todas las responsabilidades políticas, empezando por el máximo responsable que es el alcalde y expresidente de Smassa y que mañana el alcalde arranque el pleno con una comparecencia a petición propia".

A juicio de Morillas, "el pleno no puede pasar sin que el alcalde comparezca a petición propia para someterse a las preguntas de los grupos políticos en relación con todo lo sucedido".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha dicho que el hecho de que "la Fiscalía pida tres años de cárcel y doce años de inhabilitación para el exgerente de una empresa municipal de aparcamientos es un auténtico escándalo".

"Es fundamental que se reconozca la responsabilidad política de quien nombró a esta persona como cargo de confianza, quien era el presidente de la empresa y quien tenemos constancia que tenía información desde hacía años, desde que estas prácticas corruptas", ha señalado.

Sguigluia ha reiterado que "esto no es una manzana podrida, es la gestión de la frutería lo que está en tela de juicio". Así, ha incidido en que se tiene que abrir una comisión de investigación. "Que dé la cara al alcalde", ha demandado el portavoz de Con Málaga.

El grupo de Con Málaga este miércoles va a registrar un escrito este miércoles dirigido al alcalde para que haga esa solicitud de comparecencia a petición propia "que permita que los grupos políticos podamos formular las preguntas que se está haciendo toda Málaga".

EQUIPO DE GOBIERNO

La portavoz de equipo de gobierno, Carmen Casero, ha subrayado que "no puede caber ninguna duda de que el equipo de gobierno colaborará con la Justicia y siempre intentará defender los intereses municipales". Ha explicado que el equipo de gobierno "se ha personado, tanto desde la Smassa como desde el Ayuntamiento, en esta separata de responsabilidad civil".

Casero, que ha recordado que Díaz "no forma parte del equipo municipal desde el año 2024, ha advertido de que "hay siempre que confiar en la presunción de inocencia".

"Hay un procedimiento abierto. Nosotros estamos colaborando en todo lo que nos pida; esos expedientes todavía no están a disposición del Ayuntamiento, imagino que estarán en las próximas horas y cuando los tengamos los examinaremos detenidamente y siempre defender los derechos municipales con absoluta rigurosidad", ha explicado Casero.

Ha insistido en que "estudiaremos en profundidad el expediente que nos llegue y respetaremos las decisiones judiciales, siempre teniendo en cuenta que la presunción de inocencia existe". "Vamos a defender los intereses municipales, que no quepa ninguna duda y respetaremos lo que vayan decidiendo los jueces", ha sostenido.

En relación con la comisión de investigación que pide Con Málaga y PSOE, Casero ha reiterado que "hemos hecho un ejercicio de transparencia en el seno de consejo de Smassa con todos los consejeros de los que forma parte la oposición, sobre el que no cabe cuestionar ninguna duda".

"Todos y cada uno de los pasos que desde la Smassa se han ido dando se han ido contando en el Consejo con todo detalle. Nosotros no hemos tenido ninguna duda de poner a disposición de la justicia todas aquellas cuestiones que es que se plantearon como como dudosas o a valorar por la administración de justicia", ha reiterado, al tiempo que ha dicho que "nosotros no vamos a hacer nada que no vengamos haciendo".

"Hay que ser prudentes y hay que confiar en la justicia y hay que defender los intereses municipales y eso es lo que nosotros vamos a hacer y lo estamos haciendo desde el minuto uno con la absoluta transparencia", ha subrayado, por lo que sobre el pleno extraordinario ha insistido en que "toda la información que tenemos, toda, la tienen los consejeros de la Smassa; no les vamos a contar nada que nos hayamos contado ahí".

"Ni va haber un pleno ni va a haber una comisión de investigación. Esto es un procedimiento judicial abierto y Manolo Díaz ya no está aquí. Nosotros defenderemos los intereses municipales hasta el final", ha concluido Casero.