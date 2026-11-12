El PSOE de Málaga llama a la movilización el 29N: "Nos jugamos la democracia y el Estado del bienestar"

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, y la secretaria general del PSOE en Ciudad Jardín, Rosa del Mar Rodríguez, en un reparto. - PSOE

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, ha hecho este jueves un llamamiento a la movilización de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha advertido de que "nos jugamos la democracia y el Estado del bienestar".

Antes de participar en un reparto informativo en el mercadillo de Ciudad Jardín, Bernal ha asegurado que estas elecciones "son decisivas para el futuro del país" y ha subrayado que "en Málaga nos jugamos mucho más que un diputado, nos jugamos el próximo Gobierno de progreso".

Bernal ha señalado que los socialistas afrontan la campaña electoral, que comienza esta medianoche, convencidos "de la importancia de estas elecciones". "Quizás sean las elecciones más importantes de los últimos 45 años. Está en juego la democracia, el Estado del bienestar y una sociedad que siempre hemos entendido desde el avance y que ahora puede sufrir un retroceso por parte de la derecha", ha afirmado.

Por ello, ha anunciado que el PSOE recorrerá "barrio a barrio y calle a calle" los 103 municipios de la provincia "para trasladar su mensaje directamente a los vecinos y vecinas": "Estas van a ser las elecciones de la movilización", ha subrayado.

Bernal ha recordado que en las elecciones generales de 2023 el PSOE se quedó a solo 2.429 votos de arrebatarle un diputado al Partido Popular en Málaga. "Vamos a conseguir que esos 2.500 votos que nos faltaron entonces, y muchos más, entren esta vez en las urnas", ha asegurado.

De igual modo, el candidato socialista ha insistido en que el 29N "se decidirá entre seguir avanzando en derechos o dar protagonismo a los de la motosierra y los recortes". "Votar al PSOE será votar por los derechos sociales, las libertades públicas, el acceso a la vivienda, unas pensiones dignas, la igualdad de oportunidades y unos servicios públicos que funcionen", ha defendido.

También Bernal ha trasladado el respaldo de los socialistas a las organizaciones sindicales que protagonizaron este pasado miércoles la huelga general para reivindicar salarios dignos, vivienda asequible y servicios públicos de calidad. Frente a estas reivindicaciones, ha criticado que "la respuesta del Partido Popular y de Vox haya sido el insulto y la confrontación".

Por su parte, la secretaria de Movimientos Sociales del PSOE de Málaga, Rosa del Mar Rodríguez, ha advertido de que "el 29 de noviembre las mujeres nos jugamos avanzar o retroceder en nuestros derechos y libertades, que tantas décadas nos ha costado conseguir".

Ha criticado que "lo primero que hacen PP y Vox allí donde gobiernan es ir contra las mujeres y eliminar las políticas de igualdad". "Para ellos, las mujeres somos una moneda de cambio para conseguir sus sillones".

Frente a ello, ha reivindicado "los avances conseguidos con los gobiernos socialistas en materia de igualdad, conciliación y paridad, así como la equiparación de las familias monomarentales a las numerosas". "El negacionismo de la violencia de género mata. Necesitamos defender el feminismo y todos los recursos para combatir esta violencia", ha afirmado.

Por último, Rodríguez ha llamado a las mujeres a movilizarse masivamente el próximo 29N. "Con nuestros derechos no se juega ni se negocia", ha concluido.

En el reparto informativo han participado también el candidato socialista al Senado, Javier García León, y el candidato al Congreso, Alberto Jimena.