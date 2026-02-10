PSOE Málaga muestra apoyo a Junta y Diputación para que las ayudas lleguen "lo antes posible" a afectados por temporal

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; el portavoz socialista en la Diputación, Josele González, y el secretario de organización del PSOE malagueño, José Bernal, visitan Benaoján, junto a la portavoz local, Soraya García. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha mostrado este martes su apoyo y colaboración con el Gobierno de Andalucía y la Diputación para que las ayudas "lleguen lo antes posible a los vecinos y vecinas afectados por el temporal en la provincia".

Así lo han manifestado en una visita a Benaoján (Málaga) el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; el portavoz socialista en la Diputación, Josele González, y el secretario de organización del PSOE malagueño, José Bernal, junto a la portavoz local, Soraya García, donde han propuesto un plan extraordinario de ayudas desde la Diputación para los municipios más afectados.

Aguilar ha expresado la solidaridad del PSOE con todos los afectados y ha subrayado la coordinación entre instituciones: "Estamos al lado de los vecinos y vecinas de Benaoján y de toda la Serranía de Ronda. El Gobierno de España ha declarado zona catastrófica las provincias afectadas y estas ayudas tienen que llegar de inmediato, no solo para reparar los daños, sino también para prevenir situaciones futuras", ha dicho.

Ha mostrado la colaboración del PSOE para que las ayudas y las modificaciones presupuestarias que ha anunciado la Junta "lleguen lo antes posible". "En las instituciones en las que estamos, los socialistas vamos a mostrar nuestro apoyo y colaboración para que estas ayudas puedan venir lo antes posible, no solamente para los daños que se están padeciendo ahora, sino también para la prevención en un futuro", ha asegurado.

Por su parte, Josele González ha destacado la importancia de la colaboración institucional y del trabajo de los servicios de emergencia y ha anunciado que el PSOE en la Diputación va a proponer un plan de ayuda excepcional para los municipios afectados, especialmente para reparar carreteras, saneamientos e instalaciones públicas.

González ha insistido en que estas actuaciones "son esenciales para que los pequeños municipios puedan mantener la actividad económica y la movilidad tras el temporal". "Hemos preparado una batería de preguntas para conocer exactamente cuáles son las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la Diputación de Málaga", ha dicho, al tiempo que ha tendido la mano al gobierno provincial "con lealtad institucional y colaboración".

La portavoz socialista en Benaoján, Soraya García, ha agradecido la visita y ha señalado la urgencia de planificar la recuperación y la prevención. "Estamos evaluando los daños provocados por los desprendimientos y los torrentes de agua", ha asegurado, al tiempo que ha incidido en que "no solo hay que recuperar la situación actual".

Al respecto, ha señalado que también hay que "tomar medidas preventivas para que Benaoján y los pueblos del entorno no vuelvan a enfrentarse a riesgos similares en el futuro". "Es imprescindible que todas las administraciones trabajen coordinadas para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas y la reconstrucción de sus municipios", ha concluido.