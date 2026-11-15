PSOE (Málaga) pide al Ayuntamiento que frene la cesión de suelo en Finca El Pato y garantice instituto y centro de salud

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, con vecinos de Finca El Pato. Imagen de archivo - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido al equipo de gobierno que "paralice de inmediato la transformación del uso de las parcelas municipales situadas en el entorno de Finca El Pato y Parque Litoral", con el objetivo de blindar el suelo necesario para construir un instituto de Educación Secundaria y un centro de salud, "infraestructuras que los vecinos llevan años esperando".

Según ha informado el PSOE de Málaga en una nota, así lo ha defendido el portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, que ha avanzado que este asunto lo llevará a comisión de Urbanismo la viceportavoz socialista, Carmen Martín, el próximo lunes. Con esta moción, el PSOE ha elevado una batería de acuerdos para frenar las recientes decisiones del Consistorio que comprometen el futuro de estos servicios públicos esenciales en los barrios.

Al hilo, Ruiz Araujo ha manifestado "la deriva del urbanismo municipal", porque el crecimiento residencial que ha experimentado Málaga en las últimas décadas "no ha venido acompañado de las infraestructuras necesarias para atender a la población". De hecho, ha lamentado que el alcalde "está dando prioridad a la edificación y a la especulación frente a las necesidades reales de los malagueños que viven en estos barrios".

Por otra parte, Ruiz Araujo ha puesto el foco en dos operaciones urbanísticas impulsadas recientemente por el Ayuntamiento que "afectan de lleno a las reservas de suelo dotacional en la avenida Imperio Argentina". Por un lado, la transformación de la parcela E-10 para la construcción de viviendas protegidas vinculadas a la Fundación Unicaja.

Por otro lado, la reciente licitación de una parcela de más de 11.600 metros cuadrados en el número 14 de esta misma avenida, "destinada a un complejo deportivo de tenis vinculado al entorno empresarial de Sierra Blanca y Rafa Nadal".

Para el socialista, es necesario "construir vivienda protegida de forma urgente, pero no a costa de eliminar el suelo reservado para servicios públicos. No se puede enfrentar el derecho a la vivienda con el derecho a la educación o a la sanidad".

Asimismo, ha recordado que "tampoco es de recibo que el Ayuntamiento regale suelo a una universidad privada por 50 años o priorice macrocomplejos de tenis mientras los vecinos de Parque Litoral saturan el centro de salud de Puerta Blanca y siguen sin un instituto para sus hijos".

En este sentido, la viceportavoz socialista, Carmen Martín, ha exigido al equipo de gobierno "que dé marcha atrás" y recupere la disponibilidad de la parcela E-10, "dejándola libre de proyectos residenciales, para ponerla a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía" con el fin de alzar un instituto como demandan los vecinos desde hace meses.

Igualmente, la socialista ha reclamado que se excluya la parcela sin edificar de Imperio Argentina 14 del expediente de concesión deportiva "para cederla a la Consejería de Salud y garantizar el demandado equipamiento sanitario", un centro de salud en una zona de expansión en Málaga "con más vecinos cada año".

Por último, Martín ha finalizado agregando que "desde el PSOE estamos del lado de la Plataforma Vecinal Finca El Pato, que lleva meses movilizándose con toda la razón". Así, "una ciudad que construye nuevos hogares tiene la obligación ineludible de garantizar también colegios, institutos y centros de salud para las personas que van a habitarlos". De este modo, "exigimos al Ayuntamiento que asuma esta reivindicación, blinde las parcelas y obligue a la Junta a redactar los proyectos y poner la financiación sobre la mesa.