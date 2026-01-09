El PSOE de Málaga pide a Moreno que "deje la propaganda y se ponga a gestionar los problemas de los malagueños"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asistido al acto por el 107 aniversario del fallecimiento de Rafael Salinas, fundador del PSOE y de la UGT en Málaga, - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que deje la propaganda de su propio libro y se ponga a gestionar los problemas de los malagueños". Así lo ha manifestado durante el acto por el 107 aniversario del fallecimiento de Rafael Salinas, fundador del PSOE y de la UGT en Málaga, en el que ha señalado tres cuestiones prioritarias en las que debe centrarse el presidente andaluz.

En primer lugar, Aguilar se ha referido a las inundaciones que han afectado a distintos municipios del Valle del Guadalhorce, especialmente a Cártama, y ha señalado que "hay que ponerles fin de manera definitiva".

En segundo lugar, ha criticdado el colapso sanitario. "Con la situación de la gripe hemos visto cómo las urgencias han estado a reventar porque no hay una debida atención primaria en los centros de salud", ha afirmado.

Por último, ha apuntado a los problemas de movilidad que sufre la provincia. "La Junta de Andalucía tiene la principal competencia para solucionar estos problemas de movilidad", ha subrayado.

"Que deje el señor Moreno Bonilla ese periodo estival que ha tenido y que se ponga a trabajar en lo que son sus competencias. Que se deje ya de la confrontación con el Gobierno de España, que bastante tiene con cumplir las competencias que le encomienda el Estatuto de Autonomía", ha añadido.

Por otro lado, Aguilar se ha referido al "futuro incierto" en el ámbito internacional, "con tensiones neoimperialistas que estamos empezando a percibir en la política internacional".

En este contexto, ha expresado la solidaridad del PSOE con el pueblo de Venezuela y ha mostrado su apoyo al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez. "Nuevamente está liderando una respuesta internacional contra la ruptura de las reglas del derecho internacional", ha afirmado.

"El futuro de Venezuela tienen que decidirlo los venezolanos. Tienen que decidirlo en paz, en diálogo y con una solución pacífica. Nosotros somos coherentes en estos planteamientos y pedimos el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de Venezuela, como también en otros territorios como Gaza, Ucrania y Groenlandia", ha explicado.

"Insisto, damos todo el apoyo al Gobierno de España en esta lucha por el respeto a las reglas internacionales y por el respeto a la soberanía de todos los territorios, de todos los pueblos y de todas las naciones", ha añadido.

Aguilar ha llamado asimismo a los socialistas malagueños a recoger el testigo del fundador del partido en la provincia. "Venimos a conmemorar la figura de nuestro fundador y a recoger el testigo de lo que Rafael Salinas supuso en la lucha por los derechos de la clase obrera, de los trabajadores y de las familias más necesitadas de Málaga", ha señalado.

RAFAEL SALINAS, FUNDADOR DEL PSOE DE MÁLAGA

Rafael Salinas es una figura clave del socialismo español de finales del siglo XIX y principios del XX. En 1884 participó en la creación del Ateneo Obrero de Málaga, germen de la Asociación Socialista de Málaga, que se constituyó en 1885 y que es hoy el PSOE de Málaga.

Fue también concejal del Ayuntamiento de Málaga durante dos años, destacando por sus proyectos de mejoras sociales para la ciudad, su compromiso democrático y su defensa de los intereses de Málaga.

"Rafael Salinas dio toda su vida en una lucha constante por la libertad, por la democracia, por la solidaridad y por la igualdad. Hoy los socialistas también recogemos ese testigo", ha dicho Josele Aguilar.