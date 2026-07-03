El PSOE de Málaga plantea a la Junta el reconocimiento de Bernardo de Gálvez como Hijo Predilecto de Andalucía

El secretario general del PSOE en Málaga, Josele Aguilar, y el alcalde de Macharaviaya, Antonio Campos, en un anuncio en Macharaviaya - PSOE DE MÁLAGA

MACHARAVIAYA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha anunciado en Macharaviaya (Málaga) de la mano de su secretario general en Málaga, Josele Aguilar, que van a plantear a la Junta de Andalucía el reconocimiento de Bernardo de Gálvez como Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo.

En un comunicado, Aguilar ha destacado que Bernardo de Gálvez, nacido en Macharaviaya, "tuvo un papel fundamental en la independencia de Estados Unidos" y que este representa "la aportación de Macharaviaya, de Málaga y de Andalucía a la historia de ese gran país".

Así, ha recordado que su figura ya ha sido reconocida en Estados Unidos, donde su retrato figura en el Congreso, y por la Diputación de Málaga, que ya lo nombró Hijo Predilecto de la Provincia con anterioridad.

Durante su visita en Macharaviaya, Aguilar ha agradecido al alcalde, Antonio Campos, a su equipo de gobierno y el Ayuntamiento "la labor que vienen realizando para mantener viva y dar a conocer esta celebración" y ha afirmado que el 4 de julio de Macharaviaya es ya "un hito histórico, cultural y festivo en la provincia de Málaga".

Aguilar ha invitado a los vecinos de la provincia a participar este próximo sábado en una jornada de "celebración y hermanamiento" entre Macharaviaya, Málaga y Estados Unidos. Asimismo, ha destacado el carácter especial de esta edición, en la que se reconocerá al Colegio de Abogados de Málaga, coincidiendo con su 250 aniversario, y a las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el alcalde ha destacado que la fiesta celebrada este fin de semana es una fiesta declarada de Interés Turístico Provincial con la que pueden poner en valor "la contribución de un paisano nuestro".

Campos ha afirmado que "desde este pequeño pueblo se contribuyó a los cimientos de un país como Estados Unidos" y que por ello desde Macharaviaya "nos sentimos muy orgullosos y queremos darle a esta fiesta la difusión que merece".

Asimismo, ha explicado que este sábado se celebrarán diferentes actividades en Macharaviaya, que culminarán con el acto institucional y la entrega de distinciones en el que se rendirá homenaje a las Fuerzas Armadas y al Colegio de Abogados de Málaga. En esta fiesta del 4 de julio también se oficializará el hermanamiento con la ciudad estadounidense de Galveston.

"Invitamos a todos los vecinos y vecinas a que nos visiten este sábado y disfruten de una celebración única en torno a la historia, la cultura y el orgullo de nuestro pueblo", ha concluido el alcalde.