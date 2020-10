PSOE Málaga sobre reacción del Gobierno andaluz al discurso de Casado: "Quieren seguir uniendo destino a ultraderecha"

MÁLAGA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha afirmado este viernes en rueda de prensa que la reacción del Gobierno andaluz al discurso del líder del PP, Pablo Casado, "demuestra que quieren seguir uniendo su destino en Andalucía a la ultraderecha".

"Esta moción de censura ha quedado como la que menos apoyo ha tenido de las presentadas en España en la etapa democrática, consolida al Gobierno y aísla a la ultraderecha en el Congreso; la democracia ha triunfado ante quienes solo querían sembrar la discordia y el odio", ha afirmado.

Pero, ha dicho que a los socialistas les "sorprende la reacción del PP andaluz y de su presidente, Juanma Moreno, al afirmar que se han sentido contrariados con el debate que ha tenido lugar en el Congreso sobre la moción". "Así que su papel queda claramente retratado porque se contrarían, Vox ha sufrido una derrota en el Congreso y aquí quieren unir el futuro de Andalucía con el futuro de la ultraderecha junto al de ellos mismos", ha señalado Ruiz Espejo.

"Los andaluces merecemos otra alternativa que no sean los postulados y los principios que defienden la ultraderecha sembrando odio y discordia en nuestro país, algo ante lo que los demócratas tendremos que luchar", ha considerado Ruiz Espejo, que ha comparecido junto al coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE malagueño, Javier Carnero.

CRÍTICAS AL PLAN AIRE

Por otro lado, los socialistas han criticado que el denominado plan AIRE "no ha sido más que un nuevo ejercicio de autobombo y propaganda de este gobierno de derechas que tenemos en nuestra Comunidad autónoma", lamentando que sea "un plan de empleo malo, falto de recursos y que hace menos contratos a través del mismo frente a otras ediciones con un ejecutivo socialista en la Junta".

Así, han analizado el plan de 2020 municipio a municipio comparándolos con el puesto en marcha por el anterior gobierno socialista de 2018, tanto del esfuerzo económico como del número de contrataciones, y tomando las cifras oficiales remitidas por el Ejecutivo autonómico en respuestas parlamentarias.

"En Málaga, el plan de empleo de PP y Cs ha dejado de crear 1.279 puestos de trabajo en el plan de 2020 respecto al último de la Junta de Andalucía con el anterior Gobierno socialista", han precisado; apuntando que mientras que en el plan de 2018 se crearon 2.860 empleos en la provincia, en el de ahora la cifra ha bajado hasta los 1.581 puestos de trabajo, "cuando sabemos que las necesidades son mayores".

Analizando por franjas de edad, "en el plan de empleo para jóvenes el número de empleos creados se ha reducido en 442 puestos de trabajo, en el tramo de 30 a 45 años se han dejado de crear 137 empleos y, por último, en la franja de más de 45 años han sido 696 los puestos de empleo menos que se han creado".

"En total, nuestra provincia ha perdido en inversión 26 millones de euros respecto al plan de 2018, esto es, un 62 por ciento menos de recursos en 2020; de 41,3 millones que se destinaron a los planes de empleo de 2018 para la provincia de Málaga se ha pasado a 15,3 millones", ha afirmado Ruiz Espejo.

Para el socialista, es una cifra "absolutamente insuficiente y que no da una solución a la situación de crisis económica y pérdida de empleos generada por la pandemia en Andalucía y en Málaga y que hace que los ayuntamientos no puedan dar respuesta a las necesidades que demandan los vecinos".

Además, ha considerado que "no mejora a las anteriores ediciones cuando Málaga, Marbella y Estepona no se han acogido al mismo". "Por tanto, podemos decir alto y claro que el plan de empleo de la Junta no ha solucionado el problema de desempleo que tiene nuestra provincia", han asegurado.

"En las pasadas elecciones autonómicas, Moreno prometió la creación de 600.000 empleos en cuatro años y ahora mismo han destruido 200.000 empleos, por lo que debe 800.000 empleos a los andaluces", ha significado Ruiz Espejo, exigiendo que "se destinen todos los recursos posibles a la creación de empleo, un empleo de calidad".

"Ahora más que nunca es necesaria la inversión pública, como está haciendo el Gobierno de España, para proteger a quienes están perdiendo su empleo y se están viendo sin oportunidades, para quienes lo están pasando peor", han asegurado, asegurando que no entienden "que en plena pandemia se hayan reducido recursos para la creación de empleo", han concluido.