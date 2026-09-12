El PSOE de Málaga reclama más recursos y mejores servicios públicos para la Serranía de Ronda

Cargos socialistas de los municipios de la Serranía de Ronda, con el coordinador territorial, David Sánchez, a la cabeza, han reclamado más recursos, profesionales y servicios públicos para las localidades de la comarca - PSOE MÁLAGA

BENADALID (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El coordinador territorial del PSOE en la Serranía de Ronda (Málaga), David Sánchez, ha reclamado más recursos, profesionales y servicios públicos para los municipios de la comarca y ha advertido de que la Serranía necesita una mayor atención para garantizar los mismos derechos y oportunidades a quienes viven en sus pueblos.

Sánchez ha realizado estas declaraciones tras una reunión celebrada en Benadalid con la portavoz socialista en el municipio, Lola Mancebo, y compañeros y compañeras de Gaucín, Benalauría, Benarrabá, Ronda, Atajate, Jubrique y Genalguacil. En el encuentro también han participado los miembros de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga Fátima Fernández, Cristina Márquez, Juan Luis Corbacho y el propio David Sánchez.

"La Serranía de Ronda necesita atención, servicios públicos y oportunidades", ha asegurado Sánchez, que ha situado la sanidad como una de las principales preocupaciones de los municipios de la comarca.

En este sentido, ha reclamado una segunda ambulancia dotada y operativa en el Centro de Salud de Algatocín. "Es una reivindicación histórica de nuestros pueblos que no puede seguir esperando. Necesitamos más recursos y medios para garantizar una respuesta rápida ante las emergencias", ha señalado.

El coordinador territorial socialista también ha defendido la necesidad de "seguir reforzando el Hospital de Ronda y toda su área sanitaria", incorporando más profesionales y recursos "para mejorar la atención y reducir las listas de espera".

Junto a la sanidad, Sánchez ha señalado la educación pública como otro de los servicios que requieren una mayor atención por parte de la Junta de Andalucía. "Solo tenemos que mirar en este momento al pueblo vecino de Benaoján para comprobar que los servicios públicos no están entre las prioridades del Gobierno de Moreno Bonilla", ha afirmado.

Sánchez ha defendido que garantizar unos servicios públicos de calidad resulta especialmente importante en los municipios rurales, donde el acceso a la sanidad, la educación y otros servicios esenciales constituye un elemento fundamental para combatir la despoblación y favorecer que los vecinos y vecinas puedan continuar desarrollando su proyecto de vida en sus pueblos.

"Defender la Serranía es defender nuestros pueblos, combatir la despoblación y garantizar que nuestros vecinos y vecinas puedan seguir viviendo aquí, con los mismos derechos, servicios y oportunidades que quienes viven en cualquier otro lugar", ha manifestado.

Por ello, ha asegurado que el PSOE continuará trasladando las reivindicaciones de los municipios de la comarca y exigiendo una mayor atención a sus necesidades. "Llevamos años esperando. La Serranía no puede seguir esperando. Más recursos. Más profesionales. Mejores servicios públicos", ha concluido.