El PSOE de Málaga reivindica la sanidad pública frente al "deterioro y privatización" impulsado por Moreno

La portavoz y número dos al Parlamento andaluz por Málaga, Ana Villarejo, en la manifestación convocada de Mareas Blancas en la capital malacitana para el 12 de abril de 2026. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha salido este domingo a la calle para reivindicar una sanidad pública, universal y de calidad frente al "deterioro y la privatización" impulsados por el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. En la manifestación convocada por Mareas Blancas en la capital malagueña, los socialistas malagueños, encabezados por su portavoz y número dos al Parlamento andaluz por Málaga, Ana Villarejo, y por la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, han mostrado su respaldo a la ciudadanía y a los colectivos en defensa de la sanidad pública.

Según ha indicado la formación en una nota, durante la movilización, Villarejo ha asegurado que "todo esto va a cambiar a partir del 17 de mayo" y ha defendido que la sanidad pública "no se toca, se protege y se refuerza cada día".

"Hoy estamos aquí en Málaga junto a Marea Blanca y al resto de colectivos para reivindicar una sanidad pública y de calidad. La gente está hablando alto y claro. Solo hay que ver cómo está la plaza. La gente está en la calle porque quiere una sanidad digna, porque quiere ser atendida en tiempo y forma y porque no quiere que se juegue con su salud", ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que Málaga atraviesa "la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos" y ha recriminado que la provincia lidere las listas de espera en Andalucía. "Más de 240.000 personas están esperando una operación quirúrgica o una cita con su especialista. No podemos permitir esto y no lo vamos a permitir", ha dicho.

En este sentido, Villarejo ha señalado que esta situación está empujando a muchas familias a contratar seguros privados "por miedo a que la sanidad pública no responda". "Los malagueños y las malagueñas tienen miedo a pedir cita con su médico de cabecera y que se la den dos semanas después", ha apuntado, mientraso que ha criticado que "tienen miedo a que una operación se retrase durante uno, dos o tres años. Tienen miedo a que una enfermedad grave no se detecte a tiempo. Ese miedo tiene un responsable político y se llama Juanma Moreno".

Asimismo, ha acusado al PP andaluz de haber debilitado "de forma deliberada" el sistema sanitario público. "Esto no es casualidad, es la consecuencia de un Gobierno que ha intentado desgarrar la sanidad pública por todos los medios para favorecer a la privada. Lo que hoy estamos pidiendo no es ningún privilegio, es un derecho de todos los andaluces", ha expuesto.

En este sentido, la responsable socialista ha defendido que un futuro gobierno presidido por María Jesús Montero dará un giro a esta situación. "A partir del 17 de mayo todo esto va a cambiar. Cuando María Jesús Montero sea presidenta de la Junta de Andalucía, lo primero que vamos a hacer es garantizar una sanidad pública al cien por cien y acabar con las listas de espera. Para ello, vamos a contratar a 18.000 profesionales sanitarios que permitan recuperar la atención que merece la ciudadanía", ha asegurado.

Por su parte, la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, ha reiterado el apoyo de su formación a las movilizaciones convocadas en toda Andalucía por Marea Blanca "para defender una sanidad pública, universal y de calidad para todos".

Al hilo, Martín ha recriminado que en estos años de gobierno del PP "la sanidad pública andaluza se ha dedicado a destrozarse pieza a pieza" y ha asegurado que Moreno "tenía un plan premeditado para deteriorarla".

"Prometió reforzar la atención primaria y hoy está completamente colapsada. En Málaga capital, una cita con el médico de familia no baja de diez días y en la Costa del Sol puede tardar doce o trece. El 85% de la ciudadanía no recibe atención en un tiempo adecuado", ha explicado.

Además, ha criticado el "abandono" de los profesionales sanitarios. "Prometió dignificar a los profesionales y lo que nos encontramos es una sanidad con plantillas insuficientes, sin refuerzos y con trabajadores y trabajadoras al borde del colapso", ha señalado.

Martín también ha puesto el foco en los retrasos quirúrgicos y diagnósticos que sufre la provincia. "En Málaga hay más de 10.000 niños y niñas esperando una operación. Una mujer que hoy pida cita con el ginecólogo tiene una demora media de 175 días, cuando en 2018 era de 35. Esa es la realidad de la gestión del PP", ha afirmado.

Igualmente, ha advertido de la situación que se vive en la atención oncológica. "Juanma Moreno prometió que cualquier persona diagnosticada de cáncer empezaría a recibir tratamiento en un plazo máximo de 30 días, pero en el Hospital Regional de Málaga se están suspendiendo comités de tumores porque faltan pruebas diagnósticas, faltan biopsias y faltan escáneres. Mientras tanto, los equipos están parados y se sigue derivando dinero a la sanidad privada", ha afeado.

"Ya está bien. Moreno Bonilla prometió una cosa y ha hecho la contraria. Hoy podemos decir con claridad que Juanma miente", ha concluido.