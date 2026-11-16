El PSOE de Málaga se reúne con administradores de fincas para abordar las necesidades de comunidades de propietarios

El candidato socialista al Senado, Javier García León, y el responsable de la Oficina de Defensa de los Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Ildefonso Ortega, se reúne con los administradores de fincas - PSOE

También para "estudiar propuestas que contribuyan a mejorar la convivencia, reforzar seguridad jurídica y actualizar legislación"

MÁLAGA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) - El candidato socialista al Senado, Javier García León, y el responsable de la Oficina de Defensa de los Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Ildefonso Ortega, han mantenido este lunes una reunión con el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Manuel Jiménez Caro, para "abordar las necesidades de las comunidades de propietarios y estudiar propuestas que contribuyan a mejorar la convivencia vecinal, reforzar la seguridad jurídica y actualizar la legislación vigente".

García León ha destacado la importancia de atender las demandas de un colectivo profesional "que desempeña una labor fundamental en la vida cotidiana de miles de ciudadanos". En este sentido, ha recordado que el 80% de la población vive en edificios, "por lo que las normas que regulan las comunidades de propietarios y su convivencia tienen una especial relevancia social".

Durante el encuentro, los representantes socialistas han valorado los cambios legislativos impulsados por el Gobierno de España que "han otorgado mayor capacidad de decisión a las comunidades de propietarios". Entre ellos, han destacado "la necesidad de contar con el respaldo de tres quintas partes de los propietarios para autorizar nuevos alquileres turísticos en los edificios".

En este punto, el candidato socialista ha subrayado que esta medida "supone un avance para que los vecinos y vecinas puedan decidir sobre cuestiones que afectan directamente a su convivencia". "Se hace barrio haciendo comunidad", ha señalado, al tiempo que ha valorado "la apuesta del Gobierno de España por reforzar el papel de las comunidades de propietarios".

De igual modo, los representantes del Colegio han trasladado distintas propuestas para modernizar la Ley de Propiedad Horizontal, entre ellas la posibilidad de celebrar juntas virtuales, simplificar los procedimientos de convocatoria de reuniones y avanzar en una regulación que aporte mayor seguridad jurídica tanto a los profesionales como a las comunidades.

Durante la reunión también se han abordado cuestiones como la colegiación obligatoria de los administradores de fincas, la regulación de las cuentas de las comunidades y la necesidad de estudiar cambios fiscales para que las ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios y a la mejora de su eficiencia energética no supongan una penalización para los propietarios de viviendas habituales.

Por último, García León ha reiterado "la disposición del PSOE de Málaga a escuchar las propuestas del sector y trabajar para avanzar hacia una legislación más moderna, que facilite la gestión de las comunidades, proteja los derechos de los propietarios y contribuya a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".